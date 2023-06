Siamo entusiasti di annunciare che la band americana Portrait of a Nightmare sta per lanciare il loro ultimo singolo, "Overdrive", il prossimo 10 Luglio! Questa nuova uscita promette di essere un'autentica esplosione di energia e potenza, che farà tremare le fondamenta della scene Industrial e Metal fuse con l'elettronica.

I Portrait of a Nightmare, con il loro sound unico e coinvolgente, hanno conquistato un seguito di fan affezionati grazie al loro Ep intitolato "Reach Inside", uscito nel 2022 sulle piattaforme digitali. Le tre tracce dell'Ep (Dirtier you dirtier me, Despised e Reach Inside) hanno catturato l'attenzione degli ascoltatori, enfatizzando il caratteristico mix di oscurità, umorismo e rabbia che contraddistingue la band.





Con l'atteso singolo "Overdrive" in arrivo, Portrait of a Nightmare promettono di superare ogni aspettativa. Preparatevi a un viaggio sonoro travolgente, con riff potenti, ritmi incalzanti e voci potenti e talvolta angosciose, che si fondono in un crescendo di energia e passione.

Assicurati di seguire la band su Spotify per essere tra i primi ad ascoltare "Overdrive" e scoprire da subito il loro variegato catalogo musicale.

Un po' di storia dei Portrait of a Nightmare:

Portrait of a Nightmare è una band originaria della California del Sud. Sono stati nominati come "Best New Band" agli Orange County Music Awards del 2012 e hanno pubblicato il loro album di debutto "Committed" nel 2011.

Verso la fine del 2012, la band ha attraversato alcuni cambiamenti. Alcuni membri hanno deciso di intraprendere una strada diversa nella loro vita e, con il pieno supporto di tutti, hanno lasciato la band. Pascal e Tosh hanno avviato un nuovo progetto e, dopo un anno di pausa dai Portrait of a Nightmare, hanno deciso di rilanciarlo con la loro nuova musica.

Pronti per l'arrivo del nuovo singolo Overdrive!

Portrait of a Nightmare sul web:

Bandcamp: https://portraitofanightmare.bandcamp.com

Instagram: https://www.instagram.com/portraitofanightmare

Facebook: https://www.facebook.com/PortraitofaNightmare