Dopo “Giravolte nel Blu”, ecco “Faccio come farei”, il nuovo singolo di Fulvio Be, un brano energico e contagioso che invita ad abbracciare la vita con grinta, promettendo di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante di libertà e autenticità.

Già disponibile nelle principali piattaforme digitali, il nuovo pezzo del cantautore e medico bolognese è stato prodotto insieme al noto hitmaker Nicolò Fragile. Produzione esecutiva a cura di Oxa Rags.

Faccio come farei su spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/0SWvHKpj9QR6rG3VqQKMAS

La canzone cattura quel momento in cui ti accorgi di essere arrivato in cima, dopo aver affrontato salite e discese -spiega l’artista- È il respiro profondo di chi si ferma un attimo, guarda indietro senza rimpianti e sorride anche agli errori, perché sono stati parte del viaggio. La canzone è una mattina di sole, un inno alla leggerezza di chi ha imparato a perdonarsi e a tenere stretti i sogni, senza paura di volerli ancora più grandi. Con un ritmo coinvolgente e un sound positivo, il brano trasmette la voglia di dare ancora più gas, di prendere la vita per mano e portarla a ballare, senza troppe domande. È una celebrazione del presente, con lo sguardo rivolto al futuro e il cuore ancorato a ciò che conta davvero.

Fulvio Be è un cantautore rock-pop bolognese, attualmente residente a Berlino, dove lavora come medico neurologo d’emergenza. A 34 anni, ha deciso di concretizzare il suo percorso artistico, combinando la sua esperienza professionale con la produzione musicale. La sua musica nasce da profonde riflessioni personali e affronta temi come il cambiamento, la resilienza e il coraggio di superare le aspettative.