Alla guida del Gruppo Bracco, multinazionale attiva nel campo della diagnostica per immagini e dei servizi per la salute, Diana Bracco è una delle più importanti imprenditrici e dirigenti del settore della salute, con oltre 50 anni di esperienza nel comparto.

Diana Bracco: l’imprenditrice alla guida del Gruppo Bracco

Laureata in Chimica all'Università di Pavia, Diana Bracco ha iniziato la sua carriera nell'azienda di famiglia, diventando Direttore Generale nel 1977 e Presidente e Amministratore Delegato nel 1999. Grazie alla sua leadership, il Gruppo Bracco ha vissuto una significativa espansione, arrivando a registrare un fatturato di 1,8 miliardi di euro, 3.700 dipendenti e oltre 2.000 brevetti. Oltre ai suoi incarichi all'interno dell'azienda, Diana Bracco ha ricoperto importanti ruoli nell'associazionismo industriale, tra cui quello di Vicepresidente di Confindustria con delega per Ricerca & Innovazione e quello di Presidente di Federchimica e Assolombarda. Nel 2015 ha presieduto l'Expo di Milano, contribuendo al successo dell'evento e promuovendo il ruolo della donna attraverso il progetto Women for Expo. Attualmente è membro di vari consigli direttivi ed è attivamente impegnata nel sociale e nel culturale, ricoprendo incarichi in diverse fondazioni e istituzioni di prestigio.

L'impegno sociale e culturale di Diana Bracco

Oltre alla sua carriera nel settore della salute e nell'associazionismo industriale, Diana Bracco si distingue anche per il suo impegno sociale e culturale. Ha presieduto programmi di volontariato come Responsible Care e ha dato vita alla Fondazione Bracco, di cui è Presidente, che si occupa di valorizzare il patrimonio culturale, la cultura scientifica e la responsabilità sociale, con particolare attenzione per donne e giovani. Diana Bracco ha ricoperto, e continua a ricoprire, ruoli di rilievo in altre fondazioni e istituzioni, come quello di Presidente della Fondazione Milano per Expo 2015 e del CdA dell'Università Bocconi di Milano. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui lauree honoris causa in Farmacia e Medicina, il titolo di Cavaliere del Lavoro, la Medaglia d'oro del Comune di Milano e l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce.