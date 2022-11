Giorgia Meloni, in quanto capo della coalizione più di destra italiana dai tempi di Mussolini e primo ministro in questa legislatura, ha formato un'amministrazione con i suoi partner della coalizione."Non faranno gli stessi errori di Kwarteng e Liz Truss", afferma l'economista Lorenzo Cordogno.

Meloni dovrebbe portare avanti misure per proteggere gli italiani dall'aumento dei prezzi dell'energia. Ma Cordogno, ex capo economista del ministero delle Finanze italiano a Roma, afferma che il costo multimiliardario del tetto massimo del prezzo dell'energia sarà il limite delle sue ambizioni quest'anno: qualsiasi piano di riduzione delle tasse sarà posticipato fino al 2023. "La coalizione ha vinto entrambe le camere del parlamento e può prendersi il suo tempo", dice.

Agnese Ortolani dell'Economist Intelligence Unit afferma che la reazione al mini-budget di Kwarteng e alla caduta di Truss servirà da avvertimento per Meloni.

Come Truss, Meloni ha attaccato molte delle istituzioni con cui ora avrà bisogno di lavorare in alte cariche. In un raduno dell'estrema destra europea nel febbraio 2020, si è scagliata contro i "tecno-burocrati di Bruxelles" che, secondo lei, volevano imporre un "piano sovietico per distruggere le identità nazionali e religiose".



Tutto è cambiato durante la campagna elettorale, quando ha affermato che il suo partito avrebbe rispettato tutte le norme e i regolamenti dell'UE, aggiungendo che sarebbe assurdo mettere a repentaglio 166 miliardi di sterline di fondi UE stanziati per il miglioramento delle infrastrutture vitali.