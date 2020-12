La notizia della scomparsa del noto musicista Erminio Pepe Salvaderi è stato dato attraverso un post sulla pagina ufficiale del gruppo musicale dei Dik Dik. “Ciao Pepe te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre.Conoscendo la tua innata ironia lo avrai fatto così senza avvertirci affinché suonassimo le tue canzoni, le nostre canzoni ancora più forte, così forte da arrivare fino al cielo e il cielo sarà con te ad ascoltarci.Noi non ti abbiamo perso e non ti perderemo mai perché sei e sarai sempre dentro di noi e ti promettiamo un cosa, l’ultimo lavoro, quello che hai voluto tanto non andrà perduto.Ciao fratello, amico, grande musicista, ciao Pepe ci incontreremo in tutti i nostri sogni”.

I Dik Dik nascono nel 1965 dall’unione di Erminio Salvaderi, Giancarlo Sbrizolo e Pietro Montalbetti e curiosamente ottengono un provino grazie alla segnalazione dell’allora Arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini futuro Papa Paolo VI.

All’inizio della loro carriera si chiamano prima Dreamers e poi Squali per essere poi consacrati nel panorama musicale come i Dik Dik, "il nome di una gazzella africana che vive negli altopiani somali".

Debuttarono nel 1965 col singolo 1-2-3/Se rimani con me (scritta da un allora sconosciuto Lucio Battisti). Tra i loro grandi successi la canzone "L'isola di Wight" (1970).

Tra i successi del gruppo non va dimenticata anche Sognando la California, canzone che riscuote un successo clamoroso (nella hit parade di Lelio Luttazzi rimane stabile per settimane al secondo posto, superata solo da Strangers in the Night di Frank Sinatra), consentendo ai componenti del gruppo di abbandonare i loro lavori precedenti e di dedicarsi a tempo pieno alla musica.

Erminio Salvaderi è venuto a mancare ii 18 dicembre 2020 per complicazioni da Covid-19.