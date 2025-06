Da ieri, lunedì 23 giugno, sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026. Ma c’è una novità che cambia completamente le regole del gioco: niente più test d’ingresso, sostituiti dal cosiddetto semestre aperto, cuore della riforma voluta dal Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

Per iscriversi non serve più superare una selezione preventiva: da quest’anno l’accesso è libero, almeno per il primo semestre. Gli studenti potranno registrarsi sulla piattaforma Universitaly entro venerdì 25 luglio 2025, selezionando una sede principale dove frequentare il semestre aperto e un corso affine da seguire in parallelo. Bisogna indicare almeno 9 sedi alternative per il semestre e 10 preferenze per la continuazione nel corso affine.

Dal 1° settembre inizieranno le attività formative del primo semestre, che si chiuderanno entro novembre. Gli insegnamenti previsti sono tre:

Chimica e propedeutica biochimica

Fisica

Biologia

Ogni materia vale 6 CFU, per un totale di 18 crediti formativi. Le lezioni saranno gestite autonomamente dagli Atenei, che potranno scegliere la modalità di erogazione. Questo semestre potrà essere ripetuto fino a tre volte, anche in anni diversi.

Alla fine del semestre, gli studenti dovranno affrontare tre esami nazionali, identici per tutti e somministrati contemporaneamente. Le date fissate sono:

20 novembre 2025 (primo appello)

10 dicembre 2025 (secondo appello)

Ogni esame consiste in 31 domande: 15 a risposta multipla (con penalizzazione di -0,25 per ogni errore) e 16 a completamento, da svolgere in 45 minuti.

Il punteggio massimo ottenibile complessivamente è di 93 punti. Per entrare in graduatoria è necessario ottenere almeno 18/30 in ciascun esame. Chi supera questa soglia verrà inserito nella graduatoria nazionale utile per l’accesso al secondo semestre del corso di Medicina, Odontoiatria o Veterinaria.

Gli studenti che non rientreranno nella graduatoria ma avranno ottenuto almeno 18 in tutte e tre le prove potranno proseguire nel corso affine scelto, conservando tutti i CFU acquisiti. I corsi affini sono scelti tra:

Biotecnologie (L-2)

Scienze Biologiche (L-13)

Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13)

Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38)

Alcuni corsi delle Professioni sanitarie, aggiornati ogni anno dal MUR

L’iscrizione a questi corsi non è vincolata alla frequenza obbligatoria e sarà gratuita per il primo semestre.

Da oggi, sempre su Universitaly, sono disponibili anche i syllabi ufficiali delle tre materie del semestre aperto. È quindi già possibile iniziare a studiare i contenuti in vista degli esami nazionali.

Pertanto, addio numero chiuso (almeno nella forma tradizionale), benvenuto semestre aperto. Una rivoluzione nel sistema di accesso a Medicina che lascia spazio al merito, ma senza più il filtro di un test d’ingresso preliminare. Ora la selezione passa dalle aule alle prove scritte di fine semestre. Chi ce la fa entra davvero. Gli altri hanno comunque una via di continuità.