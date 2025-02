Giuseppe De Lucía e’ stato protagonista degli eventi collaterali di Sanremo durante le giornate del Festival più atteso , fra cene esclusive, appuntamenti vip e happening importanti.



Campione italiano di pizza Napoletana dal 2020 al 2023 in varie competizioni nazionali e internazionali.Protagonista dal 2018 nei tre volumi del libro Pizza in The World dove sono presenti i migliori maestri di arte bianca.

Viene proclamato ambasciatore delle pizza nel Mondo nell’anno 2021.Vincitore nel 2022 del primo Trofeo internazionale “Navigando con gusto”, organizzato da MSC Crociere.

Vincitore nel 2022 del programma televisivo “Pizza Talent Show” con la sua pizzeria eletta la migliore del Nord Italia.



Il suo locale “Passione Pizza” riceve il premio per “L’autentica e tra le migliori pizze Napoletane da varie testate giornalistiche del mondo food”

Riceve il riconoscimento “L’arcimboldo d’Oro” dal 2022 al 2024 per la sua arte e costanza nel trasmettere la sua passione e professione in giro per il mondo. Si aggiudica il riconoscimento ricevendo i Tre pennelli d’Oro nel 2024, e ha bissato pure quest’anno , venendo nominato artista tradizionale Napoletano, ed entrando nell’albo dei migliori artisti della pizza a livello mondiale.Una storia vera , toccante.

E a Sanremo quindi Giuseppe De Lucía ha affiancato i vip ed e’ stato vero protagonista alla cena rituale di apertura targata GIG promotion al Morgana e poi si e’ alternato in vari eventi .

Una parentesi vip per poi tornare alla base.

Andatelo a trovare a Cuneo! La sua ‘Passione Pizza’ va provata