Sul mercato ci sono molti smartwatch, ma probabilmente quello più completo e con le funzioni più interessanti è l'Apple Watch. Lo smartwatch di Apple, però, ha prezzi elevati (giustamente).

Nella fascia bassa, invece, esistono delle valide alternative per tutte quelle persone che non vogliono spendere tantissimo per un gadget di questo tipo. Tra questi dispositivi c'è l'UMIDIGI Uwatch GT.

L'UMIDIGI Uwatch GT è un smartwatch interessante che si caratterizza per un ottimo prezzo e per un'autonomia davvero top.

Sicuramente non potrà competere con l'Apple Watch, ma all'interno di questa fascia di prezzo non ci sono tante valide alternative a questo prodotto che ha le seguenti funzionalità:



Display: IPS, 1.3″, 240 x 240 pixel,

MCU: Nordic nRF52840 Bluetooth 5.0,

Sensore per il battito cardiaco: HX3600,

Connettività: Bluetooth 5.0,

Compatibilità: Android 4.4 o superiore, iOS 9.0 o superiore,

Batteria: 260 mAh,

Altro: impermeabile fino a 50 metro (5ATM), visualizzazione notifiche e ID chiamata, monitoraggio attività fisica, monitoraggio del sonno, monitoraggio del battito cardiaco.