La VI edizione della rassegna teatrale "La Prima Stella della Sera", che si svolgerà dal 1 al 6 luglio 2025 nel suggestivo cortile della Chiesa di S. Maria alla Fonte, rappresenta un'opportunità unica per riflettere sul tema della pace in un momento storico in cui il conflitto e la divisione sembrano prevalere. Organizzata da ATIR, con il patrocinio del Municipio 5 e in collaborazione con diverse realtà culturali, questa manifestazione mette in risalto come l'arte possa diventare un potente strumento di dialogo e costruzione di comunità.

Il tema centrale dell'edizione, "L'arte della pace", emerge in risposta a un contesto globale sempre più difficile. Oggi, mentre i conflitti armati e le tensioni sociali continuano a crescere, è necessario fermarsi e riflettere su cosa significhi realmente promuovere la pace. La scelta di dedicare una settimana alla parola "PACE" non è casuale; è una chiamata all'azione, a mobilitare le coscienze del pubblico e a stimolare una riflessione profonda su un valore imprescindibile per la nostra società.

In un'epoca in cui il silenzio spesso sembra prevalere su parole significative, eventi come questo possono fungere da catalizzatori per il cambiamento. La rassegna non si limita a presentare spettacoli, ma intende creare uno spazio di dialogo e connessione tra diverse culture, generazioni e ideologie, dimostrando che la pace può essere costruita attraverso l'arte e la cultura.

Il cortile della Chiesa di S. Maria alla Fonte diventa il palcoscenico perfetto per questa rassegna. Questo spazio, immerso nella storia e nella bellezza architettonica, offre un'atmosfera intima e accogliente, ideale per favorire l'interazione tra artisti e pubblico. I luoghi adiacenti, come la Biblioteca Chiesa Rossa e il Bar Micrô, completano il quadro, trasformandosi in poli vitali dove si possono svolgere incontri e dibattiti che arricchiscono ulteriormente il programma.

Il coinvolgimento delle comunità locali, rappresentato da associazioni come la Comunità di Sant’Egidio e altri gruppi culturali, sottolinea l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini. Non è solo un evento da osservare, ma un invito a essere parte di un movimento collettivo per la pace.

La programmazione è concepita per offrire una gamma di esperienze artistiche e culturali che toccano il tema della pace da molteplici angolazioni. Gli spettacoli, accompagnati da un'introduzione di ospiti speciali, promettono di stimolare il pubblico a riflettere su questioni contemporanee e urgenti. Il contributo di artisti affermati come Chandra Livia Candiani, Benedetta Tobagi e Francesco Centorame arricchisce ulteriormente il palinsesto, portando sul palco storie di vita vera e di resilienza.

Questa affermazione dell'arte come veicolo di emozioni e messaggi forti è fondamentale. Attraverso la poesia, il teatro, la musica e altre forme d'arte, il pubblico è invitato a vedere la pace non solo come un'assenza di guerra, ma come un costrutto sociale che richiede impegno e dedizione. Ogni performance sarà un'opportunità per esplorare i vari significati della pace e per confrontarsi con esperienze personali e collettive.

Un aspetto chiave della rassegna è la sua capacità di coinvolgere il pubblico in modo attivo. Le attività collaterali, dai laboratori di yoga alle proiezioni di film significativi, offrono opportunità di apprendimento e riflessione in un'atmosfera informale e accessibile. La partecipazione attiva non solo arricchisce l'esperienza individuale, ma contribuisce anche a costruire un senso di comunità che è essenziale per il dialogo sulla pace.

Il desiderio di ritrovarsi sotto "la prima stella della sera" per condividere momenti di arte e cultura rappresenta un immaginario collettivo che trascende le differenze. Creare uno spazio comune, dove si seminano domande e si costruiscono visioni future, è il cuore pulsante di questo evento.

La rassegna teatrale "La Prima Stella della Sera" si configura non solo come un evento culturale ma come un movimento verso una società più giusta e pacifica. L'arte, in tutte le sue forme, diventa un potente mezzo per esplorare e promuovere la pace, sottolineando la necessità di un impegno collettivo per affrontare le sfide contemporanee.

L'invito è aperto a tutti: partecipare, ascoltare, riflettere, e soprattutto, contribuire a costruire un futuro in cui la pace sia possibile. La speranza è che la rassegna possa ispirare un'onda di cambiamento, riaffermando la centralità della pace nelle vite di ognuno di noi. Che la sesta edizione possa rappresentare un passo significativo verso un mondo dove la pace non è solo una parola, ma una realtà condivisa.

Il palinsesto prevede un viaggio attraverso diverse possibili declinazioni del tema della pace:

– martedì 1 luglio:

Cartolina di ATIR

UDOLÇ | Inno alla Pace

Concerto con Alba Careta e Henrio | e con Santi Careta | Musicamorfosi

“Udolç” è un progetto musicale di Alba Careta e Henrio ispirato a ninne nanne della tradizione orale catalana raccolte dagli studenti di Cassà de la Selva. Il disco, parte della collezione Càntut, unisce canti popolari a poesie di Enric Casasses, con arrangiamenti delicati e una produzione curata da Santi Careta.

– mercoledì 2 luglio

Cartolina di Stefano Pasta

U PARRINU | La mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia

di e con Christian Di Domenico

Uomini straordinari, come Padre Pino Puglisi, possono fare cose comuni come andare al mare.

– giovedì 3 luglio

Cartolina di Piccolo Teatro

IO QUELLA VOLTA LÌ AVEVO 25 ANNI

con Francesco Centorame | accompagnamento musicale Laura Baldassarre | produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Il protagonista di questo monologo, sempre idealmente venticinquenne, vive dagli anni ’40 a oggi e rievoca avvenimenti vissuti in prima persona nelle varie epoche.

– venerdì 4 luglio

Cartolina di Don Burgio

Collettivo tu kuùr prima restituzione di STUDIO SULL’ABITARE

A seguire

A VOLO D’ANGELO

testo e regia di Federica Cottini | Con Michelangelo Canzi | vincitore del premio FringeMi 2025

Crazy Bosnian guy è una guida turistica carismatica che ci conduce per le strade di Mostar, raccontando la sua esperienza personale durante la guerra nei Balcani.

– sabato 5 luglio

Cartolina di Silenzio per la Pace Milano

LA RESISTENZA DELLE DONNE

con Benedetta Tobagi e Arianna Scommegna | drammaturgia Lorenzo Pavolini e Benedetta Tobagi | regia Lorenzo Pavolini | musica Giulia Bertasi | produzione esecutiva Elisa Brivio | co-produzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency

Tratto dal libro La Resistenza delle donne di Benedetta Tobagi, pubblicato da Giulio Einaudi Editore, il reading-spettacolo dà voce e volto alle donne che furono protagoniste della Resistenza: prestando cure, combattendo in prima persona, rischiando la vita.

A conclusione delle spettacolo firma copie con l’autrice.

-domenica 6 luglio

Cartolina di Chandra Livia Candiani

LETTURA DI POESIE DI CHANDRA LIVIA CANDIANI

con Chandra Livia Candiani e Arianna Scommegna

Lettura di poesie e testi sul tema della pace e di quanto questa parola possa essere talvolta ambigua.

ATTIVITÀ COLLATERALI

*LABORATORIO abiTANTI

MARTEDì 1 LUGLIO ORE 17.30 | Porticato bar Micrô

A cura di Ludosofici | Composizioni sonore originali di Attila Faravelli

Nell’ambito di Triennale on tour, progetto della 24a Esposizione Internazionale | all’interno del progetto Micrô

Età 6-11 anni (partecipanti accompagnati da un adulto)

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria.

L’abito è insieme protezione e linguaggio, ma è anche simbolo delle disuguaglianze e delle contraddizioni che abitano il nostro tempo. Il laboratorio invita bambine e bambini a riflettere su questi temi a partire da una domanda semplice e potente: “Se dovessi lasciare la tua casa per vivere in un luogo nuovo, che abito ti cuciresti?”.

INFO E PRENOTAZIONI

*VOGLIAMO LA PACE!

Laboratorio per bambini dai 3 in su

DA MARTEDì 1 A SABATO 5 LUGLIO DALLE ORE 19.00 FINO A FINE SPETTACOLO

DOMENICA 6 LUGLIO DALLE ORE 16.30 FINO A FINO ALLE 18.00 | Biblioteca Chiesa Rossa

Volete assistere agli spettacoli della rassegna “La prima stella della sera?”

Mentre vi godete gli spettacoli, i vostri bambini potranno partecipare in biblioteca Chiesa Rossa a letture, giochi e laboratori artistici che hanno come tema la pace.

Partecipazione gratuita.

Prenotazione consigliata [email protected]

*ESPERIENZA disegno collettivo

MERCOLEDì 2 LUGLIO ORE 16.30 | Porticato Bar Micrô

Progetto orizzontale

Illustrazioni Alberto Wolfango Amedeo D’Asaro – palazzi.club

Nell’ambito di Triennale on tour, progetto della 24a Esposizione Internazionale | all’interno del progetto Micrô

Attività per bambini e famiglie

Ingresso libero senza prenotazione. Partecipazione gratuita.

L’attività di disegno collettivo invita le persone a condividere visioni e desideri legati al proprio quartiere o municipio. Si parte da un’immagine base, creata dall’illustratore Alberto Wolfango Amedeo D’Asaro – palazzi.club, che rappresenta il territorio locale: una tela iniziale che si arricchisce grazie ai contributi di chiunque voglia aggiungere il proprio segno, utilizzando adesivi già pronti o intervenendo liberamente con disegni e altre tecniche artistiche.

*SARTORIA APERTA DELLA PACE

DA GIOVEDì 3 A SABATO 5 LUGLIO DALLE 15.00 ALLE 19.30

DOMENICA 6 LUGLIO DALLE 10.00 ALLE 17.00 | salone adiacente al cortile S. Maria alla Fonte

È possibile assistere, giorno dopo giorno, alla cucitura della tela della pace con i manufatti realizzati dalla cittadinanza.

La tela, che ha già raggiunto i 15 metri il 25 aprile del 2024, è un’opera d’arte partecipata senza fine: centinaia e centinaia di mani che creano in nome di un valore universale.

La tela sfilerà in occasione della Cerimonia per la pace nel mondo, WPPC (WORLD PEACE PRAYER CEREMONY).

*YOGA

VENERDì 4 LUGLIO ORE 17.45 | ritrovo presso il cortile S. Maria alla Fonte

Con Giampiero Carezzato | Yogabile

Contributo libero | max 15 partecipanti | per info e prenotazioni [email protected]

*LABORATORIO DI TEATRO INTEGRATO

SABATO 5 LUGLIO ORE 16.30 | Porticato Bar Micrô

Con Chiara Stoppa e Lucia Nicolai | in collaborazione con Cooperativa sociale Il Balzo | all’interno del progetto Micrô

Partecipazione gratuita

ORE 18.00

TAVOLI DI CONFRONTO SUI TEMI DELLA PACE, DELL’ACCOGLIENZA E DEL DIALOGO INTERCULTURALE

E PRESENTAZIONE PROGETTO PER MIGRANTI E RIFUGIATI SAI/CASA DI BETANIA

a cura della Cooperativa Sociale Il Balzo ETS | all’interno del progetto Micrô

*RISOTTATA BENEFICA A CURA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI

MARTEDì 1, VENERDì 4 E DOMENICA 6 LUGLIO A CONLCUSIONE DEGLI SPETTACOLI

Contributo a sostegno delle opere O.F.M.Cap. Santa Maria alla Fonte

*VISITA GUIDATA ALLA CHIESA SANTA MARIA ALLA FONTE

MERCOLEDì 2 LUGLIO A CONCLUSIONE DELLO SPETTACOLO

a cura del Comitato Chiesa Rossa

Partecipazione gratuita

*DJ SET A CURA DI RADIO RAHEEM: AFTERGLOW

GIOVEDì 3 LUGLIO ORE 21.30

Nell’ambito di Triennale on tour, progetto della 24a Esposizione Internazionale | all’interno del progetto Micrô

Radio Raheem presenta un dj set costruito su ritmi essenziali e progressivi, per spingersi verso il cuore della notte.

Ingresso libero

*Cartolina a cura di Susanna Sinigaglia delle rete Mai indifferenti – Voci ebraiche per la pace – e di Sarah Mustafa scrittrice italo palestinese.

FILM DOCUMENTARIO NO OTHER LAND

SABATO 5 LUGLIO ORE 21.30

di Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal

Premio Oscar 2025 come miglior documentario

“No Other Land” racconta la lotta pacifica dell’attivista palestinese Basel Adra contro l’occupazione israeliana e la demolizione del villaggio di Masafer Yatta, in Cisgiordania. Il documentario è girato da quattro registi, tra cui un israeliano, che documentano in prima persona la distruzione e la resistenza. Un’opera intensa che intreccia amicizia, attivismo e conflitto.

In lingua originale con i sottotitoli in italiano.

Ingresso libero

*CERIMONIA PER LA PACE DEL MONDO WPPC (WORLD PEACE PRAYER CEREMONY)

DOMENICA 6 LUGLIO ORE 18.30 | Parco Chiesa Rossa

a cura di May Peace Prevail on Earth International

Cerimonia rituale in cui i partecipanti esprimono attivamente un’intenzione di pace e unione per ogni popolo del mondo, mentre sfilano con le bandiere delle diverse nazioni, proclamando la parola Pace in tutte le lingue.

Partecipazione gratuita

*SFILATA TELA DELLA PACE

DOMENICA 6 LUGLIO ORE 19.30 | Parco Chiesa Rossa

A conclusione della Cerimonia della Pace un corteo di cittadini e cittadine porterà in sfilata la Tela della Pace.

INOLTRE

∙ EMERGENCY ZONA 5 sabato 5 luglio, in occasione della proiezione del documentario NO OTHER LAND sarà presente un banco di Emergency zona 5 per una raccolta fondi per l’invio di aiuti umanitari a Gaza

∙ HeART OF GAZA Esposizione d’arte dei bambini di Gaza

tutti i giorni nel salone adiacente al cortile S. Maria alla Fonte

Martedì e mercoledì dalle 18.30 alle 21.30

Da giovedì a sabato dalle 15.00 alle 21.30

Domenica dalle 10.00 alle 21.30

55 opere di 14 piccoli artisti palestinesi (3-17 anni) restituiscono un intimo sguardo sull’orrore vissuto dai più vulnerabili. Biografie e dichiarazioni dei bambini accompagnano le loro opere d’arte.

INFO

ORARI da martedì a sabato ore 19.30 cartolina, a seguire spettacolo teatrale.

Domenica ore 17.00 cartolina, a seguire spettacolo teatrale.

PREZZI SPETTACOLI

Spettacoli teatrali: posto unico 10,00€ + prevendita

È vivamente raccomandato l’acquisto online.

ACQUISTO ONLINE: www.atirteatroringhiera.it – www.mailticket.it

SARA’ POSSIBILE ACQUITARE I BIGLIETTI PER GLI SPETTACOLI DA LUNEDI’ 16 GIUGNO.

IN CASO DI MALTEMPO E’ PREVISTA UNA SOLUZIONE AL COPERTO.

INFO: tel. 02.87390039 – [email protected] – www.atirteatroringhiera.it

INDIRIZZO: Cortile Chiesa S. Maria alla Fonte c/o Parco Chiesa Rossa – ingresso Via S. Domenico Savio 3 Milano.

Un progetto a cura di ATIR, Comunità dei Frati Minori Cappuccini di S. Maria alla Fonte e Biblioteca Chiesa Rossa

