Nel meeting di agosto, la Reserve Bank of Australia (RBA) ha mantenuto invariato il tasso di interesse al 4,35%, confermando gli oneri finanziari per la sesta riunione consecutiva, come atteso dal mercato.

Tuttavia la banca centrale resta preoccupata poiché l’inflazione è ancora al di sopra dell’intervallo target del 2-3% e la crescita economica non decolla.

Per questo la RBA presterà molta attenzione all’economia globale e ai mercati finanziari, alle tendenze della domanda interna e alle prospettive dell’inflazione e del mercato del lavoro.