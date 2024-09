La più che avvenente bionda Maria Rosaria Boccia che, sempre sorridente, ha in passato promosso e supportato eventi di ogni tipo in ambito culturale con esponenti politici di destra, in base a quanto da lei pubblicato sul proprio profilo social, da questa estate è stata assidua accompagnatrice del ministro della Cultura, Gennarino Sangiuliano, tanto da diventarne persino una inseparabile collaboratrice... sempre in base a quanto da lei sostenuto e persino dimostrato con foto, documenti e email in suo possesso.

Forse animato da una punta di invidia, qualcuno ha voluto indagare sul rapporto tra la dottoressa Boccia e il ministero della Cultura per scoprire che non è al momento supportato da nessun incarico ufficiale.

Chiesti chiarimenti al titolare del MiBAC, Gennarino Sangiuliano ha risposto rifacendosi al Carneade di manzoniania memoria: Boccia! Chi è costei? ... nonostante le numerose occasioni in cui la sempre sorridente dottoressa è fotografata al suo fianco... persino "cheek to cheek".

"Ma chi l'acconosce a chista" vuol far credere Sangiuliano, negando qualsiasi collaborazione in essere o in divenire con quella che, in pratica, cerca di descrivere come una semplice millantatrice.

Come se non bastasse, per avvalorare la posizione del suo ministro, sulla vicenda è intervenuta anche sua eccellenza Giorgia Meloni che, con l'eleganza che da sempre la contraddistingue, in televisione, ha dichiarato:

"Er ministro me garantisce che 'sta persona non ha avuto accesso a documenti riservati, particolarmente pe' quello che riguarda er G7 e soprattutto me garantisce che manco 'n'euro de li sordi pubblici è stato speso pe' 'sta persona. E queste so' 'e cose che a me 'nteressino pe' li profili der governo... poi er gossippe lo lascio ad artri".

Come si dice in questi casi? Detto, fatto!

Neanche il tempo di terminare di fare tali affermazioni che dal suo profilo social, Maria Rosaria Boccia la smentisce facendo intendere di poter dimostrare, carte alla mano, che lei è stata coinvolta nell'organizzazione del G7 che si svolgerà dal 19 al 21 settembre a Napoli...

Oltretutto, alcuni quotidiani mostrano anche una mail a lei indirizzata che conferma il suo coinvolgimento nell'organizzazione dell'evento... o perlomeno la perfetta conoscenza di ciò che è stato predisposto per tale evento. La mail è stata inviata dal direttore degli Scavi di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ed è relativa all'organizzazione della serata del G7 a Pompei. Zuchtriegel ha già dichiarato di esser pronto a rivelare i nomi dei funzionari del ministero, ben cinque, che gli avrebbero indicato Maria Rosaria Boccia come consulente di Sangiuliano.

Sangiuliano, però, nonostante continui ad essere sbugiardato, continua a non dare risposte in merito. Ma adesso, nel tentativo di voler difendere il suo ministro, ad essere sbugiardata è stata anche la premier Meloni.

Ecco che cosa dicono le opposizioni al riguardo, ad esempio, per bocca della capogruppo alla commissione Cultura della Camera, la dem Irene Manzi:

"La difesa d'ufficio del governo che arriva per bocca della presidente del Consiglio viene smentita in diretta sui canali social della 'consigliera del ministro mai formalizzata' che ha pubblicato foto di alcuni documenti legati al G7 Cultura che le sono stati condivisi. È la prova che quanto riportato da Sangiuliano a Meloni non corrisponde esattamente al vero e coinvolge adesso la più alta carica del governo in questa imbarazzante vicenda. Può un ministro mentire alla presidente del Consiglio per cercare di auto-scagionarsi da una situazione dai contorni così poco chiari? Anche la ricostruzione del ministro Sangiuliano contenuta in una lettera pubblicata oggi su La Stampa viene messa in discussione dalle repliche della 'consulente mai formalizzata' che, sempre sui social, risponde punto su punto e sostiene di non aver mai pagato un euro per i suoi viaggi con Sangiuliano dal momento che venivano organizzati direttamente dalla segreteria del ministro. Serve chiarezza. Una cosa, però, è sotto gli occhi di tutti: la dottoressa Boccia, su cui il gabinetto del ministro avrebbe riscontrato potenziali conflitti di interessi, ha avuto accesso a informazioni sensibili e riservate sul prossimo G7 Cultura e ha partecipato in più occasioni a incontri con funzionari dello Stato in cui si è parlato di questioni economiche e strategiche e di investimenti culturali. A che titolo ha partecipato? Sangiuliano deve chiarire nelle sedi istituzionali. Ribadiamo la richiesta al presidente Mollicone di convocarlo in commissione con urgenza".

Più "pratica", invece, la scelta di Italia Viva che, tramite il senatore Ivan Scalfarotto, chiede le dimissioni del ministro Sangiuliano:

"Il ministro Sangiuliano non solo ha mentito, non solo con il suo comportamento ha esposto Pompei, patria della cultura, al ridicolo, ma ha anche messo a rischio la sicurezza del G7. ... Per questo la sua presenza al governo in un ruolo così delicato non è più sostenibile. Con una firma chiediamo di restituire la cultura italiana a mani più serie, più competenti, più capaci".

Il dado è tratto e, stavolta, vedremo fino a che punto Meloni vorrà difendere un suo sottoposto, che già le ha fatto fare una figura più che barbina.