Frascati Poesia: “In questi tempi difficili di guerra e di dolore, si avrebbe voglia di rinunciare a tutto per avere un po’ di pace e di silenzio. Ma sarebbe ingiusto. Mai come oggi è opportuno ricominciare daccapo, insieme agli altri, in un’idea di collettività, di nuovo e sempre, pronta alla condivisione di quei valori che la poesia e il pensiero stringono tra uomini e donne, generazioni diverse al confronto.

Il Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia, 63ma ed., ritorna puntuale con il progetto di rendere la città una capitale della poesia, fornendo soprattutto ai giovani delle varie scuole del territorio quella esperienza di ricerca e di umanità di cui abbiamo tutti un grande bisogno. Poeti di valore nazionale in concorso, ragazzi e ragazze impegnate nei laboratori di poesia elaborati durante questi mesi, si daranno l’appuntamento a Frascati, il 16 dicembre, per una nuova edizione di alto profilo civile e sociale” dichiara il Presidente dell’Associazione Frascati Poesia Arnaldo Colasanti.

“Affrontare tematiche sociali, storiche e culturali, specialmente con le giovani generazioni, rappresenta un passaggio fondamentale per la formazione dei nostri ragazzi. L’Associazione Frascati Poesia ha fatto sì che questo progetto formativo diventasse negli anni una importante realtà per il nostro territorio, tramite la divulgazione delle opere letterarie e poetiche, in particolar modo nelle scuole”, dichiara la Sindaca Francesca Sbardella.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati: primo appuntamento, Martedì 14 novembre ore 9:30 Calvino “che cosa è la città per noi” a cura di Simone Di Biasio dedicato alle letture dei bambini delle scuole dell’infanzia e primarie degli Istituti Comprensivi Frascati 1 /di Frascati.

Giovedì 23 novembre ore 9:30 Calvino “Le città invisibili sono un sogno che nasce dal cuore delle città invivibili” a cura di Simone di Biasio, con la partecipazione degli Istituti Scolastici del territorio.

Martedì 12 dicembre ore 17.00 Esposizione delle esperienze culturali delle nostre scuole.

Venerdì 15 dicembre ore 9.30 gli studenti delle nostre scuole, incontrano Tiziano Broggiato, Gabriella Pace e Massimo Pamio, finalisti della 63 ma ed. del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia.

Sabato 16 dicembre ore 18:00 Scuderie Aldobrandini di Frascati - Cerimonia di premiazione della 63ma edizione del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia e della XV edizione del Premio Frascati Giovani Ugo Reale.





Premio Speciale a Vivian Lamarque

L’organizzazione degli eventi sono a cura dell’Associazione Frascati Poesia in collaborazione con il Comune di Frascati.Info: [email protected]