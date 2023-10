Il Gruppo Danza Oggi prosegue il racconto dei suoi 45 anni di storia, attraverso il teatro interattivo con uno sguardo verso il futuro

Lunedì 30 ottobre alle ore 21, al Teatro Centrale Preneste di Roma, andrà in scena Danza ieri, Danza oggi, Danza Domani, secondo dei quattro appuntamenti celebrativi dei 45 anni di attività del Gruppo Danza Oggi, realizzato con il sostegno del Mic nell’ambito del progetto Paesaggi Radici Comunità: uno spettacolo che attraverso la danza, i video d’archivio e le testimonianze ripercorrerà la storia dell’associazione e della sua fondatrice Patrizia Salvatori che con passione e dedizione ne è alla guida.

A distanza di quasi mezzo secolo da quel 28 ottobre 1978, giorno della fondazione della compagnia, Patrizia Salvatori racconta la storia del suo teatro, quello del Gruppo Danza Oggi, nella sua evoluzione, attraverso le storie del passato. Una storia che ha accompagnato il GDO in lunghi viaggi per esibirsi su palcoscenici internazionali, dalla Thailandia agli Stati Uniti, passando per l’Indonesia e la Corea, per poi tornare sempre a casa, in Italia, questa volta in un teatro che è simbolo di cultura dal basso e creatività, le stesse basi di partenza del Gruppo Danza Oggi.

Danza ieri, Danza oggi, Danza Domani fa parte di un racconto che il Gruppo Danza Oggi sta compiendo già a partire da settembre, quando, sempre al Teatro Centrale Preneste, si è messo in scena il primo di questi appuntamenti. Ogni appuntamento porta un momento diverso della storia di GDO, con nuove voci e testimonianze pescate dalle esperienze del passato per rivivere emozioni mai perdute e trasmetterle al pubblico, con l’obiettivo di affascinare e coinvolgere.

Si comincia alle ore 20:15 con un brindisi augurale e a seguire un happening che condurrà lo spettatore in un viaggio artistico-temporale scandito sia da momenti performativi, quali quello della neo-nata compagnia urban GDO/UDA con un estratto danzato da Pre-Giudizio e quello di Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati – artisti associati del GDO - con la coreografia You….and Me, che da momenti di racconto, video e testimonianze di Marco Schiavoni e Rossella Battisti

Con Danza ieri, Danza oggi, Danza DOMANI il Gruppo Danza Oggi vuole condividere il bagaglio d’esperienza ha accumulato negli anni, mettendo un faro su quei principi che nel tempo ha fatto suoi: dalla rigenerazione dell’arte all’importanza della cultura sociale, dalla verità delle emozioni che solamente il teatro e la danza possono donare all’ascolto delle voci dei giovani, futuro del teatro. Per questo motivo Danza ieri, Danza oggi, Danza DOMANI è un esempio di come l’arte può, attraverso le sue tante declinazioni diventare momento di condivisione e coinvolgimento di un pubblico variegato che incuriosito e attratto da linguaggi fruibili diventa spettatore attivo di una storia che da 45 anni unisce tradizione e innovazione.

Ore 20:15 – aperitivo, Ore 21:00 inizio serata

Teatro Centrale Preneste, Via Alberto da Giussano, 58, 00176 Roma

Per info. [email protected] - www.gruppodanzaoggi.com

Biglietti disponibili al botteghino del teatro €5 intero €2 cortesia (solo previa prenotazione). Biglietteria Ciaoticket