Nel primo pomeriggio di martedì è avvenuta un'esplosione nella centrale idroelettrica semi-sommersa di Bargi, nei pressi del lago di Suviana.

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, sono 3 (forse 4) gli operai feriti, mentre si ricercano possibili dispersi il cui numero potrebbe essere di 6.

Ancora incerta la causa che ha portato all'incidente, perché i locali dove è avvenuto sono sommersi dall'acqua.

Enel Green Power, società del gruppo Enel cui appartiene l'impianto, ha fatto sapere che "nel primo pomeriggio un incendio ha interessato un trasformatore della centrale idroelettrica.

soccorsi 3 operai feriti, vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca di possibili dispersi.

Così ha commentato l'accaduto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore: "Una terribile tragedia che ha colpito il nostro territorio. Sto seguendo con apprensione le notizie che vengono dal luogo dell’incidente verso cui, in questi minuti, mi sto dirigendo insieme al Prefetto. Siamo in stretto contatto con chi coordina le operazioni di soccorso e le amministrazioni della zona".





Aggiornamento ore 19:45.

L'ultimo bilancio delle vittime dell'incidente, parla di 4 morti, 5 feriti gravi e 3 dispersi. Delle sei persone di cui in un primo momento non si conosceva la sorte, tre sono state recuperate, per fortuna, illese.