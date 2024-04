Vincenzo Franchina, 36 anni, di Sinagra (Messina); Pavel Petronel Tanase, nato in Romania, di Settimo Torinese (Torino), 45 anni; Mario Pisani, nato a Taranto e residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), di 73 anni; Adriano Scandellari, 57 anni, di Padova; Paolo Casiraghi, 59enne di Milano; Alessandro D'Andrea, 37enne originario di Forcoli (Pisa).

Questo l'elenco delle sei vittime ufficiali i cui corpi erano stati identificati, fino a ieri, a seguito dell'incidente della diga di Bargi.

Oggi, è stato recuperato anche il cadavere dell'ultima persona dispersa: il 68enne napoletano Vincenzo Garzillo che, in pensione da circa un anno, era diventato consulente di una società di ingegneria, la Lab Engineering di Chieti con sede a Ortona, dopo aver lavorato come tecnico Enel dal 1978 al 2022. A Bargi era il supervisore per le operazioni di riattivazione dei macchinari.