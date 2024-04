Rapunzel è anche conosciuta in Italia! È la protagonista di una fiaba popolare tedesca raccolta dai fratelli Grimm, intitolata proprio "Raperonzolo".

La storia di Raperonzolo racconta di una giovane ragazza con lunghissimi capelli biondi magici, tenuta prigioniera in una torre alta da una strega cattiva di nome Gothel. La strega usa i capelli di Raperonzolo per salire e scendere dalla torre.

Un giorno, un affascinante ladruncolo di nome Flynn Rider si arrampica sulla torre e incontra Raperonzolo. I due si innamorano e Raperonzolo, con l'aiuto di Flynn, fugge dalla torre.

La storia di Raperonzolo è stata adattata in molte forme diverse, tra cui film, programmi televisivi e musical. L'adattamento più famoso in Italia è probabilmente il film Disney "Rapunzel - L'intreccio della torre", uscito nel 2010.

Simile a "Tangled" in inglese, "Rapunzel - L'intreccio della torre" è un adattamento un po' libero della fiaba originale, con alcune modifiche alla storia. Ad esempio, nel film Disney, Madre Gothel non è una strega, ma piuttosto una figura materna manipolatrice. Inoltre, Flynn Rider non è un principe, ma un ladro.

Nonostante le differenze, "Rapunzel - L'intreccio della torre" è un film popolare e amato anche in Italia. Viene apprezzato per le animazioni, le musiche e i personaggi. Raperonzolo è una ragazza forte e determinata che non ha paura di difendere le proprie idee. È anche gentile e compassionevole e si preoccupa degli altri. Insomma, Raperonzolo è un modello positivo per le giovani ragazze.

Rapunzel rimane un personaggio iconico e amato in Italia. È un modello positivo per le bambine, mostrando forza, determinazione e gentilezza.

20 aprile 2024 ore 15,00 e 17,30

UN TEATRO DA FAVOLA

presenta Rapunzel

regia Pietro Clementi

Rapunzel è giovane fanciulla rinchiusa in una torre per motivi a lei sconosciuti, che vive insieme a Madre Gothel. La donna, tuttavia, è una strega cattiva che l’ha rapita quando era ancora in fasce per impossessarsi del potere racchiuso nella sua folta chioma dorata: quello dell’eterna giovinezza. Chi potrà salvarla?

A grande richiesta è stata aggiunta la replica delle ore 17,30.

BIGLIETTI

Adulti € 16,00; Bambini fino a 14 anni € 12,50; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3425250

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

