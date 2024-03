Quest'anno la gara per il Miglior film internazionale agli Oscar ha avuto fin da subito un grande favorito. Si tratta dell'acclamato dramma sull'Olocausto, The Zone of Interest, candidato a 5 premi Oscar.

Ad alimentare la sua leadership c’è stato il pasticcio “francese” con la scelta (politica) di snobbare Anatomy of a Fall che invece durante l'Awards Season aveva conquistato numerosi premi per la categoria Miglior film internazionale.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best International Film.