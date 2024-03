Per la gara agli Oscar nella categoria Miglior attore parte favorito Cillian Murphy per Oppenheimer perché ha dalla sua parte una combinazione di premi chiave che spesso si rivelano vincenti (Golden Globe, SAG, BAFTA).

La partita però non è ancora finita dato che il suo rivale, Paul Giamatti per The Holdovers, che ha vinto il Golden Globe e il Critics Choice Award, sta recuperando terreno nelle previsioni finali.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best Actor.