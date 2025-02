Club Med lancia la nuova campagna di selezione del personale per la stagione primavera-estate 2025 con l’obiettivo di consolidare i suoi team. L’azienda di riferimento nel settore turistico è alla ricerca di 480 G.O® & G.E (Gentils Organisateurs/Gentili Organizzatori, Gentils Employés/Gentili Collaboratori), tra cui 20 profili per promuovere la gamma Club Med Exclusive Collection e la sua definizione di lusso. In Italia, le posizioni aperte sono 250.

I collaboratori dell'azienda, motivati e preparati a vivere delle esperienze straordinarie, incarnano quotidianamente la personalità del brand. Attraverso la loro personale realizzazione e l'espressione della loro unicità, sviluppano un talento speciale: aiutare i clienti a vivere vacanze autentiche e indimenticabili.

480 posti all’interno dei Resort Club Med in Europa, di cui 250 in Italia

· 6 diverse categorie professionali: Ospitalità, Cucina & Ristorazione, Supporto & Vendita, Infanzia, Benessere, Sport, Arte e Spettacolo;

· di cui 20 all’interno di prestigiosi Resort e Spazi Exclusive Collection

Le posizioni sono aperte a diversi profili, con o senza titoli, con o senza esperienza. La cosa più importante è condividere i valori dell'azienda: responsabilità, multiculturalità, spirito pionieristico, gentilezza e libertà.

Club Med sostiene ogni individuo nella sua crescita professionale, fornendogli gli strumenti necessari per sviluppare le proprie competenze professionali e offrendogli l'opportunità di evolvere in località suggestive, grazie alla mobilità interna.

Per conoscere i candidati vengono organizzate sessioni di recruiting ed eventi in presenza e/o online.

Le prossime sessioni di recruiting in presenza già confermate sono previste a Milano il 9 aprile e online il 3 aprile (in collaborazione con Job Farm).

I candidati avranno inoltre l’opportunità di incontrare l’azienda al Job Summit di Roma (28 febbraio) organizzato da Job in Tourism e ad altre fiere le cui date e località saranno comunicate successivamente.

Tutte le comunicazioni relative agli eventi saranno presenti sulla pagina Club Med Jobs Italia.

I principali profili richiesti

OSPITALITÀ, CUCINA & RISTORAZIONE

Cucina: commis di cucina, commis di pasticceria, cuoco, pasticciere, macellaio, capo partita, sous-chef, capo cucina, capo pasticceria

Ristorazione & Bar: bartender, cameriere di sala, addetto alla vendita di vino, lavapiatti, assistente responsabile ristorante, responsabile bar e ristorante

Housekeeping: cameriere ai piani, addetto alla lavanderia, housekeeping team leader, governante, assistente governante

Reception: receptionist, night auditor, responsabile reception

SUPPORTO & VENDITA

Boutique: addetto alla vendita in boutique, responsabile boutique

Logistica: magazziniere, supervisor logistica

INFANZIA

Mini/Petit Club: addetto all’assistenza infantile

BENESSERE

SPA: SPA therapist, assistente responsabile SPA, responsabile SPA

SPORT

Sport Acquatici: istruttore di vela, istruttore di sci nautico, istruttore di windsurf

Sport Terrestri: istruttore di fitness, istruttore di tennis, istruttore di sport terrestri, istruttore di circo

ARTE E SPETTACOLO

Backstage & Performance: tecnico luci, tecnico suono, tecnico suono e luci, DJ

EXCLUSIVE COLLECTION

Bar e Ristorazione EC: addetto bar e ristorante EC, supervisor bar e ristorante EC

Accoglienza e Housekeeping EC: cameriere ai piani EC, receptionist EC



Diventare un G.O® & G.E Club Med Exclusive Collection: quando il lusso è l'arte di essere se stessi

Perché entrare a far parte di Club Med e della sua gamma Exclusive Collection?

• Per dare una spinta alla propria carriera e aumentare la propria occupabilità: sviluppo in posizioni di responsabilità, opportunità di cambiamento settoriale e di riqualificazione, formazione unica nelle professioni del turismo di lusso, ampliamento della propria rete professionale, ecc.

• Per affrontare nuove sfide, sia personali che professionali, rivelare il proprio potenziale ed esprimere la propria creatività.

• Per evolvere all'interno di un'azienda pionieristica che si sta reinventando sviluppando la propria visione del lusso e contribuire all'ampliamento dell'offerta in un mercato in piena espansione.

• Per condividere momenti indimenticabili con una clientela molto esigente.

• Per sviluppare la propria carriera nei luoghi più belli del mondo e scoprire ambienti tanto autentici quanto eccezionali.



Per rispondere alle nuove esigenze della sua clientela francese e internazionale - alla ricerca di un lusso più esperienziale, più umano, più intenso e più libero - Club Med ha sviluppato una gamma che riflette la propria interpretazione del lusso: Club Med Exclusive Collection. Oggi, Club Med offre questa visione unica, che permette ai suoi clienti di godersi ogni momento senza vincoli, in più di 20 location eccezionali in tutto il mondo (Resorts, Spazi Dedicati, Ville e Chalet e il leggendario veliero a cinque alberi Club Med 2), e in molte altre località future.

“Per sostenere la nostra visione del lusso e la nostra promessa di creare ogni giorno momenti indimenticabili di felicità per i nostri G.M (Gentils membres - Gentili Clienti), stiamo cercando di dare voce a quest'arte di vivere unica attraverso la gamma Exclusive Collection: la personalità e il ruolo di ogni G.O® e G.E sono al centro dell'esperienza del cliente. Per affrontare questa sfida, soprattutto in un ambiente ultra-competitivo, vogliamo accogliere nei nostri team nuovi talenti che incarnino lo spirito Club Med e soddisfino i requisiti della gamma. Oltre a cercare profili con il know-how e i criteri del lusso, attenti ai dettagli che fanno la differenza, stiamo ricercando personalità che coltivino soft skills essenziali in questo settore: eleganza, empatia, curiosità e carisma.” ha dichiarato Sandrine Rossi, VP Club Med Exclusive Collection.

