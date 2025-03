Una data imperdibile per il “Diversa Tour – Season II” nella storica cornice di Piazzale Valdo Fusi

Gea arriva questa sera, 23 marzo, sul palco del celebre Jazz Club di Torino con una delle tappe più attese del suo “Diversa Tour – Season II”, regalando al pubblico piemontese un’esperienza musicale intensa, autentica e ricca di emozioni. Il locale di Piazzale Valdo Fusi, punto di riferimento per la scena musicale torinese, ospita così una serata che si preannuncia indimenticabile, suggellando un tour che ha attraversato l’Italia toccando alcune delle sue città più importanti.

Gaia Daria Miolla, in arte Gea, cantautrice e polistrumentista dall'anima nomade e profonda, continua a sorprendere per la sua capacità di fondere generi e atmosfere in un linguaggio sonoro unico. Il suo “Diversa Tour” è un manifesto di libertà artistica e umana, che intreccia pop-folk, indie, country e suggestioni orientali in un viaggio emozionale che parla di trasformazione e rinascita.

Ogni concerto di Gea è molto più di una performance: è un incontro, uno scambio. Il pubblico viene coinvolto anche attraverso momenti di improvvisazione, in cui l'artista crea dal vivo brani ispirati alle parole donate dagli spettatori. Una formula che ha contribuito a rendere questo tour una vera rivelazione nel panorama musicale indipendente italiano.

Il concerto di Torino rappresenta un momento chiave di questo percorso: non solo per la qualità dell'evento, ma per la cornice prestigiosa che lo ospita. Un luogo storico per un'artista fuori dagli schemi, capace di portare sul palco verità, emozioni e speranza. E il viaggio di Gea continua, tra musica, vita e un'eterna voglia di raccontarsi!

Jazz Club Torino: https://www.instagram.com/jazzclubtorino/

Gea

Instagram: https://www.instagram.com/gea__official/

YouTube: https://www.youtube.com/@geaofficial2120

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/0Nnr3IWmNaJwPa0DxTcRg1?si=nqgDZUmURAyLbcMb6lzLiQ