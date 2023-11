Si è svolto ieri sera, presso Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo, l’8° Congresso Cittadino della Lega Salvini Lombardia, che ha visto eletta alla carica di Segretario Cittadino del partito di Matteo Salvini, la senatrice Alessandra Riccardi, già commissario cittadino. Insieme a lei sono stati eletti nel direttivo Marco Berto, Silvana Bognanni, Antonio Ginevra, Massimiliano Macchia, Paolo Veneroni e Luca Papini.

“La Lega è un partito che possiede una solida base valoriale, radicata nel cuore di ogni suo militante – ha dichiarato la neoeletta segretaria Riccardi - Tuttavia, è innegabile che questi valori siano stati messi a dura prova negli ultimi anni da eventi come la pandemia, la crisi economica ed energetica e i recenti conflitti, che hanno anche creato disaffezione verso la politica. Il mio impegno come segretario cittadino è volto a far riemergere questi valori lavorando alla crescita di una sezione aperta a nuovi talenti ed inclusiva, guidata da una classe dirigente nuova, capace di lavorare su progetti, proposte e soluzioni concreti per la cura del nostro territorio, con il coinvolgimento attivo dei cittadini”.

Tra gli obiettivi messi in evidenza dalla Riccardi nel discorso di presentazione del suo programma elettorale, la necessità di rafforzare la connessione con l'amministrazione in carica collaborando con il sindaco, Giacomo Ghilardi, l'assessore e i consiglieri comunali per sfruttare appieno l'opportunità del loro secondo mandato, sostenere al meglio l'attività amministrativa e migliorare l'immagine della Lega con l'obiettivo di tradurre i risultati in consenso verso il partito, i suoi simboli e i suoi valori.

Tra le tematiche trattate dalla Riccardi anche quella di fare della sezione locale della Lega un punto di riferimento per le attività del partito, ma anche di incontro e confronto tra i cittadini.

“Sono profondamente motivata a creare una sezione aperta e inclusiva che accolga tutti, che sia luogo di scambio di idee, di ascolto attivo e di azione concreta. – ha concluso la neosegretaria - Il mio obiettivo è far sì̀ che la nostra sezione sia un luogo vibrante, attivo e in continua crescita, non solo numericamente, ma soprattutto qualitativamente. Non perderemo le opportunità di crescita e garantiremo che l'esperienza dei militanti più esperti sia presente e supporti il nostro progetto di crescita. Auspico la costruzione di una comunità forte e coesa, aperta al dialogo e attrezzata per affrontare le sfide e realizzare i progetti che ci siamo prefissati”.





Nella foto, al centro il neoeletto Segretario cittadino della Lega, Alessandra Riccardi e il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, con il nuovo direttivo.