Highlight

· Il progetto “AI-BASED EVACUTION PLAN” dell’Istituto Tecnico Renato Cartesio di Cinisello Balsamo ha ottenuto una sovvenzione di 7.500 dollari per implementare i programmi scolastici legati a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

“Studenti e Intelligenza artificiale: insieme per creare nuove opportunità di mobilità”



Milano, 22 aprile 2025 – Un team di studenti dell'Istituto Tecnico Renato Cartesio di Cinisello Balsamo è stato premiato con una menzione d'onore nell'ambito del programma per studenti Otis Made to Move Communities™ attraverso cui le scuole vengono coinvolte per applicare i principi delle materie STEM (acronimo inglese per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) per proporre soluzioni a problemi reali di mobilità urbana: quest'anno, hanno esaminato soluzioni di mobilità sostenibile attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Otis Worldwide Corporation (NYSE: Otis) è un'azienda leader nella produzione, installazione e assistenza di ascensori e scale mobili.

L’Istituto potrà usufruire di una sovvenzione di 7.500 dollari per implementare i programmi e le dotazioni scolastiche per lo sviluppo delle materie STEM, un importante contributo importante per la formazione e la crescita della prossima generazione di innovatori e innovatrici.

Nel corso dei mesi scorsi un team di 12 studenti tra i 13 e i 17 anni dell’Istituto Renato Cartesio è stato selezionato per prendere parte alla sfida per sviluppare un progetto che prevede l’applicazione dell'intelligenza artificiale per trovare soluzioni di mobilità e un modo per affrontare sfide complesse – anche su larga scala - nella propria realtà locale. Prendendo ispirazione dalle recenti difficoltà e situazioni di emergenza causate dall’esondazione del fiume Seveso nell’area a nord di Milano, il gruppo di giovani studenti e studentesse, seguiti da cinque mentori volontari Otis e due docenti dell’Istituto, ha progettato un piano di evacuazione dinamico degli edifici in cui l’intelligenza artificiale supporta in modo smart e veloce le attività di pianificazione dei tragitti e delle vie di uscita, a seconda del problema riscontrato all’interno dell’edificio stesso. Non un semplice lavoro di ideazione e progettazione, ma il loro impegno ha visto anche la realizzazione di un prototipo funzionante pensato sull’edificio del loro Istituto: un sistema in costante aggiornamento che utilizza tre strumenti come la mappa dell'edificio, la tecnologia RFID e i dispositivi di automazione, ovvero sensori e monitor. Inoltre, i ragazzi hanno studiato l’algoritmo attraverso cui, in caso di emergenza, l'intelligenza artificiale calcola e adatta la via di fuga in base a informazioni in tempo reale, come il numero di persone presenti in una stanza e gli ostacoli pericolosi lungo il percorso.

“È stato davvero stimolante vedere gli studenti scoprire come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per avere un impatto positivo sulla nostra comunità,” ha dichiarato Chiara Arena, Dirigente Scolastica dell’Istituto Tecnico Renato Cartesio. “Grazie agli studenti, al nostro staff e ai volontari di Otis per aver reso possibile questa opportunità di apprendimento innovativa.”

“Siamo rimasti colpiti dalla creatività, dall’impegno e dalle competenze dimostrate dagli studenti dell’Istituto Tecnico Renato Cartesio nello sviluppo e nella presentazione della loro soluzione, in grado di calarsi perfettamente nella realtà locale e offrire una soluzione di mobilità anche in casi di emergenza” ha affermato Costantino Aldé, Amministratore Delegato del Gruppo Otis Italia. “Ci auguriamo soprattutto che questa esperienza di partecipazione alla sfida Made to Move Communities™, giunta ormai alla sua quinta edizione, abbia ispirato loro e gli altri studenti del programma a continuare a esplorare le discipline STEM.”

Il programma ha preso il via lo scorso 4 novembre e si è sviluppato per otto settimane di lavoro, pianificate nel corso dei mesi fino a fine febbraio 2025. In occasione dell’incontro di kick off, il team dell’Istituto Tecnico Renato Cartesio ha avuto l’opportunità di seguire una lezione a cura di Emanuele Bezzecchi, specialista in AI nel settore aerospaziale e autore del libro “Intelligenza Artificiale”, per essere introdotti a questa tecnologia e alle sue applicazioni per migliorare la vita e il lavoro delle persone.

Il programma Made to Move Communities™

Lanciato nel 2020, Made to Move Communities™ coinvolge giovani menti nella ricerca di soluzioni innovative per le sfide del mondo reale, con l’obiettivo di creare comunità più connesse e migliorare la mobilità per tutti. Questa iniziativa riunisce studenti, educatori e colleghi Otis in qualità di mentori, con lo scopo di sviluppare competenze STEM e di leadership per formare la prossima generazione di talenti, garantire la preparazione della futura forza lavoro e favorire l’innovazione.

Ogni anno, il programma si concentra su un argomento specifico in linea con le tematiche più rilevanti a livello globale, come ad esempio la sostenibilità, l’accessibilità o la tecnologia. Il focus della sfida di quest'anno ha riguardato l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle proposte. Gli studenti sono stati incoraggiati a pensare in modo critico e creativo, applicando i principi STEM per affrontare le sfide legate alla mobilità. Attraverso workshop, mentorship e collaborazione, i partecipanti hanno acquisito competenze preziose per le loro future carriere, contribuendo al contempo a un impatto positivo sulla società. Le scuole partecipanti ricevono anche sovvenzioni alla fine del programma per sostenere l'educazione STEM.

Quest'anno, oltre 200 studenti provenienti da decine di scuole hanno partecipato al concorso. Ad oggi, Made to Move Communities ha coinvolto più di 1.000 studenti, oltre 950 mentori volontari di Otis e ha assegnato quasi 90 sovvenzioni per un totale di oltre 1 milione di dollari a sostegno dell’educazione STEM nelle scuole partecipanti.