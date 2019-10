Le previsioni per le categorie Best Original Song e Best Original Score si possono ricavare dalle short list tecniche che l'Academy annuncia due mesi prima della Notte degli Oscar.

Nell'attesa, i giudizi della critica americana e l'inizio delle campagne promozionali da parte delle case di produzione contribuiscono a fornire un'idea complessiva sui titoli che hanno più chance di conquistare una nomination nelle suddette categorie.

Se per la miglior canzone originale Into the Unknown tratta da Frozen 2, il segreto di Arendelle, non sembra avere rivali per la miglior colonna sonora originale Thomas Newman per 1917, che potrebbe conquistare la sua prima statuetta dopo 14 candidature.