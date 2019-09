La MotoGP ritorna domenica 15 settembre sul circuito di Misano: gli appuntamenti in pista

Breve, solo 4,2 km, con molte curve, 16, ma con un lungo (quasi) rettilineo (quello perpendicolare alla dirittura d'arrivo) che rende il circuito di Misano intestato a Marco Simoncelli, dove domenica prossima la MotoGP correrà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, adattissimo alla Ducati, oltre che amatissimo dai piloti di casa Andrea Dovizioso, vincitore lo scorso anno, e Valentino Rossi.

Dopo due settimane di pausa in cui le varie case hanno approfittato per effettuare dei test per la prossima stagione, gli "italiani" della MotoGP proveranno a fermare la cavalcata di Marquez verso il titolo insieme a Rins, alla guida di una più che ritrovata Suzuki, che proverà a ripetere il successo ottenuto a Silverstone.

Tra i motivi d'interesse per questo gran premio vi è la curiosità di vedere alla prova Jorge Lorenzo su una pista a lui congeniale, per capire se possa diventare quella della sua rinascita. Infatti, a Misano Lorenzo è stato spesso protagonista, salendo otto volte sul podio - solo in MotoGP - tre delle quali sul gradino più alto (dal 2011 al 2013), si è classificato quattro volte secondo (nel 2008, 2009, 2010 e 2014) e una sola volta terzo (2016), anche se nel 2017 e nel 2018 non ha ottenuto nessun punto.

A fare da "apripista" al gran premio che si correrà domenica lo show di Valentino Rossi, che ha percorso il centro di Tavullia "cavalcando" la sua M1, tra centinaia di tifosi lo hanno applaudito, materializzando un sogno che aveva fin da ragazzino... percorrere quelle strade con una delle moto più veloci del mondo.

"È fantastico, è uno sogno che si realizza", ha detto Rossi. "Quando eravamo giovani e guidavamo i nostri motorini 50 sognavamo di passare per Tavullia con una MotoGP, come la M1, e oggi quel sognoi è diventato realtà.

È stato un momento bellissimo, di grande emozione e mi sono divertito davvero tanto. La M1 va molto bene su strada! Mi sentivo a mio agio e al centro di Tavullia c’erano un sacco di tifosi. Credo che anche loro si siano divertiti. Questo è il mio vero Gran Premio di casa. Casa mia è a 10 chilometri da qui!

Sono cresciuto a Misano, la prima volta che sono salito in moto è stato proprio su questa pista. Per questo fine settimana aspettiamo molta gente, molti appassionati e molti cappellini gialli… Quindi, cercheremo di dare il massimo per essere forti e competitivi".



Questi gli appuntamenti in pista per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Venerdì 13

Libere 1, 09:55 - 10:40

Libere 2, 14:10 - 14:55

Sabato 14

Libere 3, 09:55 - 10:40

Libere 4, 13:30 - 14:00

Qualifiche 1, 14:10 - 14:25

Qualifiche 2, 14:35 - 14:50

Domenica 15

Warm Up, 09:20 - 09:40

Gara, 14:00