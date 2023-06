Emozione ieri sera per Yozot, sul palco dello storico locale Romano, Yozot Canta una delle sue prime Canzoni "Ingoiato Da Uno Sbadiglio".

Yozot lo conosciamo tutti ormai, il rapper Romano divenuto celebre per la sua scelta di rappare in latino classico.

Ieri sera sul palco dello Zoobar storico locale Romano in zona Montesacro. Yozot si è esibito con un repertorio che ha spaziato dai suoi primi pezzi fino alle ultime canzoni uscite, fra cui ANIMVLA VAGVLA BLANDVLA gateway nuova candidata fra le hit musicali di questa tropicale estate 2023. Yozot però ha rappato anche un suo vecchissimo pezzo non in latino che ebbe poca eco.

Al tempo dei suoi esordi nel 2018 "INGOIATO DA UNO SBADIGLIO" che faceva parte di uno dei suoi primi progetti antecedenti al primo disco ROMA MEA primo disco rap della storia quasi interamente in latino classico.

Il progetto da lui denominato "il Canzoniere" in ossequio a Petrarca cCon uno stile già poetico e classicheggiante che poi contraddistinguerà Yozot. Il nome intero della raccolta è "De Canzoniere il mio Rap".

E oltre alla sopra citata "INGOIATO DA UNO SBADIGLIO" contiene anche un'altra canzone "CANZONI MUTE". La raccolta e uscita quando il Poeta e Rapper era appena ventenne cinque anni fa non ebbe una grande eco.

Ma per Yozot è stata un emozione infinita ricantare quella canzone che è stata un po' l'inizio del suo stile, tanto da fargli sbagliare il ritornello finale.

Come ha scritto anche sui suoi canali social a fine concerto testuali parole: "Quel momento in cui ho cantato "INGOIATO DA UNO SBADIGLIO" sta sera una delle mie canzoni più vecchie e l'emozione mi ha pervaso l'anima. Inoltre "INGOIATO DA UNO SBADIGLIO" è anche un inno alla rapsodia, all approdo della poesia nel rap appunto la poesia rappata".

Come gli antichi rapsodi che nei fora Romani o nelle Agorà Greche recitavano e musicavano i loro versi di poesia Yozot intendeva nella canzone, fare intendere appunto, che il genere musicale del rap.

Può essere una moderna rapsodia e che quindi si può essere Poeti e Rapper. Allo stesso tempo abbandonando quella visione del Rapper ignorante e senza cultura o peggio del rapper Gangstar, un retaggio che ha perso ormai significato, spinta innovativa o di protesta, in una Roma invece, che si accinge con Yozot a tornare più Classica che mai!