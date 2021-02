Per il 2021 la Ferrari ha deciso di presentarsi al via della stagione... un po' alla volta, forse anche per testare le reazioni dei tifosi, viste le prestazioni della scorsa stagione. Così, venerdì 26 febbraio sono stati presentati i due piloti, Leclerc e Sainz che già conoscevamo, mentre la presentazione della vettura avverrà solo il 10 marzo, due giorni prima dell'inizio dei test pre-stagionali in Bahrain.

La macchina di quest'anno sarà finalmente competitiva? Finché non si confronterà con quelle degli altri team è impossibile saperlo, anche per gli ingegneri di Maranello. Pertanto, adesso, ci dobbiamo accontentare solo dei buoni propositi, espressi nelle dichiarazioni dei protagonisti di giornata.



Matteo Binotto, direttore sportivo della Scuderia Ferrari: "La Ferrari ha costruito un nuovo motore per il 2021 con l'obiettivo di eliminare i problemi della passata stagione, a partire da quello principale: la velocità in rettilineo. Abbiamo lavorato molto su power unit e aerodinamica per ridurre la resistenza. E in base a ciò che possiamo vedere abbiamo ha recuperato parecchia velocità sui rettilinei.Mi aspetto che la velocità non sia un problema tanto quanto lo era nel 2020. Spero che possiamo essere competitivi, ma crediamo che quest'anno la vettura sia sicuramente più efficiente rispetto allo scorso anno, sia dal punto di vista aerodinamico che del propulsore.Sappiamo che dobbiamo fare meglio nel 2021. Ciò che conta di più sarà la nostra voglia di vincere. Non sto dicendo che vinceremo. Dobbiamo essere realistici: ci sono state macchine che sono molto forti lo scorso anno e con le vetture parzialmente congelate torneranno molto forti nel 2021".



Charles Leclerc:"Abbiamo fatto un bel po' di test con la vecchia macchina. Mi sento molto pronto. Ho lavorato in modo simile come in passato, cercando di capire quali fossero i miei punti deboli nella precedente stagione. Credo ancora che la gestione delle gomme sia un aspetto su cui dovrei far meglio. Sono migliorato molto lo scorso anno e spero che quest'anno ci sia un altro passo avanti.Carlos vuole battermi e anch'io voglio fare altrettanto. Cercheremo di stare attenti quando ci combatteremo in pista. La cosa più importante è separare ciò che accade in pista da fuori dalla pista. È una linea sottile che ogni compagno di squadra deve trovare. Carlos è molto competitivo, ma è anche qui a beneficio della squadra, come lo sono io, e dovremo su quello dovremo basarci".



Carlos Sainz ha detto che sarà "difficile" battere Leclerc alla sua prima stagione in Ferrari, considerando che deve ancora prendere confidenza con la vettura, ma ha poi aggiunto: "In cinque anni, il mio obiettivo è diventare campione del mondo. Credo che la Ferrari sia il posto giusto per farlo. Ci vuole solo un po' di tempo".