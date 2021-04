Giovedì pomeriggio, Marc Marquez (Repsol Honda Team) si è sottoposto alla visita di controllo all’Algarve International Circuit per ottenere il via libera al rientro in pista, ottenendo il sì dei medici. Pertanto, dalle libere di venerdì del GP del Portogallo rivedremo ufficialmente in pista l'ex campione del mondo alla guida della sua Honda... dopo quasi un anno di assenza dalle gare ufficiali.

Al termine del tradizionale incontro tra piloti e media del giovedì, Marc Marquez ha tenuto una conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

"E' fantastico essere qui di nuovo insieme a tutti voi, sono stati mesi difficili, ora il passo più importante è quello di tornare in sella. Sento le farfalle nello stomaco". "Non aspettatevi nulla questo week end... non sarò lo stesso Marquez di prima in questo week end. Sto riprendendo... c'è la riabilitazione fisica e mentale"."Guidare come prima? C'era il dubbio di non poter riuscire a farlo. Siamo tutti ottimisti, ringrazio tutti per il supporto. E' stato molto strano, soprattutto all'inizio, guardare le gare alla tv. Sono pronto, anche se non sono ancora al 100%".





Crediti immagine: twitter.com/marcmarquez93/status/1382417092671062017