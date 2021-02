Raggiunto dopo mesi di difficili trattative, l’accordo commerciale e di cooperazione tra Regno Unito e Unione Europea ha scongiurato definitivamente l’ipotesi 'No Deal'.

Questo non significa, tuttavia, che la Brexit sia priva di complicazioni, specialmente per tutte le categorie direttamente connesse con attività di import export, logistica e movimentazione merci.

Pur tutelando gli scambi commerciali tra Regno Unito e i 27 paesi del blocco europeo, e garantendo tariffe zero per i beni di valore che rispettano i requisiti d'origine, l'accordo non riesce a gestire tutti gli aspetti legati alla Brexit, tra cui il settore dei servizi e i diritti dei cittadini.