Campobasso, Italia - Il prossimo 10 dicembre 2024, l’Università degli Studi del Molise ospiterà un evento che si preannuncia rivoluzionario per il mondo accademico e tecnologico. Durante il PhD EXPOUNIMOL, Massimiliano Nicolini, direttore del Dipartimento Ricerca, terrà la sua prima Lectio Magistralis dal titolo “Oltre l’Avanguardia: BRIA come Motore della Ricerca Informatica Avanzata”. Un’occasione unica per scoprire come le discipline BRIA (Bioinformatica, Realtà Immersiva e Intelligenza Artificiale) stiano tracciando nuovi orizzonti per la ricerca e l’innovazione.

L’evento, che avrà luogo nell’Aula Magna dell’ateneo, sarà un punto di incontro per accademici, studenti e professionisti, offrendo una piattaforma per approfondire le potenzialità di queste discipline emergenti. Attraverso interventi, dimostrazioni e attività interattive, si discuterà di come le tecnologie BRIA possano rispondere alle sfide globali più urgenti.



Le discipline BRIA: una panoramica dettagliata

Il PhD EXPOUNIMOL si concentrerà sul significato e sulle applicazioni delle discipline BRIA, delineando il loro ruolo cruciale per il futuro.

Bioinformatica

Al centro della medicina di precisione, la bioinformatica combina biologia e informatica per analizzare dati biologici complessi. Durante la lectio magistralis, Nicolini illustrerà come questa disciplina consenta di sviluppare farmaci personalizzati e migliorare la diagnosi precoce, gettando le basi per una sanità più efficiente e accessibile.

Realtà Immersiva

La VR/AR sarà protagonista di discussioni su come queste tecnologie stiano ridefinendo l’apprendimento e la pratica professionale, specialmente in ambito medico. Saranno presentati casi studio che mostrano il ruolo della realtà immersiva nella formazione chirurgica e nella riabilitazione, con l’obiettivo di migliorare le competenze e ridurre i costi operativi.

Intelligenza Artificiale

L’IA sarà esplorata come il motore trainante di questa rivoluzione tecnologica. Nicolini illustrerà il potenziale dell’apprendimento automatico e delle reti neurali, mostrando come l’IA, integrata con bioinformatica e realtà immersiva, stia accelerando i progressi in campo medico e scientifico.



Un evento che guarda al domani

La giornata non si limiterà a interventi teorici. I partecipanti visiteranno il Data Science Lab, dove potranno interagire con progetti innovativi presentati attraverso poster digitali, e prendere parte a un mini-hackathon che metterà alla prova le loro capacità tecniche. Questa struttura dinamica incoraggerà il dialogo tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, favorendo la creazione di nuove opportunità.

Il Magnifico Rettore Luca Brunese inaugurerà la giornata con i saluti istituzionali, sottolineando l’importanza del ruolo che l’Università del Molise si sta ritagliando nel panorama internazionale dell’innovazione.



Un invito a costruire il futuro

Massimiliano Nicolini si rivolgerà ai partecipanti con una visione audace: “Le discipline BRIA non saranno solo il cuore dell’innovazione tecnologica, ma rappresenteranno una necessità per costruire un futuro sostenibile e inclusivo. Lavoriamo insieme per abbattere i confini del possibile.”

Il PhD EXPOUNIMOL 2024 promette di essere un evento che non solo celebra il progresso, ma invita ricercatori e innovatori a immaginare il domani. Grazie all’unione tra tecnologia avanzata e visione umana, il futuro della ricerca non è mai stato così vicino.