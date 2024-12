Il bilancio della vita di Ilario Gremas

Lo scrittore Giuseppe Cangiano pubblica il nuovo romanzo “Anagogia Di Un Esteta” con Youcanprint, disponibile per l’acquisto dal 14 gennaio 2024. Gli eccessi della vita di Ilario Gremas possono, forse, bilanciarsi con il suo ultimo giorno di vita; la storia è ambientata a San Scibile, una città modesta e squallida, lo scenario estremo di un’anima che sta per andare via. Sull'altare della liturgia, si trovano la sorella Silvia e lo strascico di un amore distrutto. L'ultima missione, l'ultimo viaggio di un uomo bruciato dal suo stesso fuoco interiore. La morte e la felicità, su un tavolo di lacrime amare, cantano per l'ultima volta l'inno della vita.

"Quando bruci tutto, per un po' resta lo strascico di calore poi, se tutto va bene, ti resta la cenere. A me non restò neanche più quella” Giuseppe Cangiano

Il romanzo “Anagogia Di Un Esteta” è stato vincitore di 5 concorsi:

Cefalù Concorso Internazionale Premio Giuria;

Concorso Internazionale Premio Giuria; Premio Galiano Sicilia Premio Giuria;

Premio Giuria; Premio Vitruvio Le Muse Lecce ;

Le ; Premio Argentario Caravaggio;

Golden Books Awards Sorrento.



Acquista il libro

https://www.amazon.it/Anagogia-esteta-Giuseppe-Cangiano/dp/B0CSGW9FKL/?

Storia dello scrittore

Giuseppe Cangiano nasce a Caserta il 2 marzo 1991. Docente di lettere, consegue la laurea magistrale in scienze storiche presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Saggista, scrittore e appassionato di storia del Cinema, pubblica la sua prima opera “Una strana chiacchierata sul Cinema” nel 2021. Giocatore di poker, milita nel mondo del betting in qualità di tipster dal 2006.

Scopri di più: https://www.giuseppecangiano.it

Instagram: https://www.instagram.com/giuseppecangianoscrittore/

Facebook: https://www.facebook.com/giuseppe.cangiano.33