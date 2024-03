Un gruppo di donne di Argo, madri dei guerrieri argivi morti nel fallito assalto a Tebe si riunisce presso l’altare di Demetra ad Eleusi per supplicare gli ateniesi di aiutarle a dare degna sepoltura ai figli, poichè i tebani negano la restituzione dei cadaveri. Il re ateniese Teseo, grazie all’intercessione della madre Etra, decide di aiutarle. Quando un araldo tebano giunge per intimare a Teseo di non intromettersi negli affari di Tebe, invano Teseo tenta di indurre l’araldo all’osservanza della propria legge che impone di onorare i morti, ingaggiando con lui un dialogo nel quale il re difende i valori di democrazia, libertà, uguaglianza di Atene, contrapposti alla tirannide di Tebe.

L’accordo non viene trovato e la guerra tra le due città è inevitabile, e viene vinta da Atene, con la conseguente restituzione dei cadaveri. Il re di Argo Adrasto, che accompagna le madri, si incarica di celebrare i caduti con un discorso. Il corteo con i corpi dei capi argivi caduti entra così in scena; Adrasto recita l’elogio di ciascuno di essi, quindi si procede al rito funebre.

Per volontà di Teseo il rogo di Capaneo è allestito separatamente dagli altri, al fine di onorare diversamente l’eroe colpito dal fulgore di Zeus; Evadne, moglie di Capaneo, non regge alla commozione e, per riunirsi al marito, si getta sul rogo in fiamme.

Mentre i figli dei caduti sfilano con le ceneri dei propri cari, finalmente sepolti, ex machina compare Atena, che fa impegnare con un giuramento solenne Teseo e Adrasto a un’eterna alleanza fra Atene e Argo. In questo adattamento è prevista una riduzione a 7 attrici che interpreteranno le madri, il coro e i vari personaggi.

di Euripide

traduzione di Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi

drammaturgia a cura di Gabriele Scotti

regia di Serena Sinigaglia con

Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Virginia Zini, Sandra Zoccolan, Debora Zuin.

Cori a cura di Francesca Della Monica, scene di Maria Spazzi

assistente alla regia Virginia Zini

Costumi e attrezzeria di Katarina Vukcevic, luci di Alessandro Verazzi, assistente alle luci Giuliano Almerighi, musiche e sound design di Lorenzo Crippa, movimenti scenici e training fisico a cura di Alessio Maria Romano, assistente al training Simone Tudda.

Produzione ATIR – Nidodiragno/CMC – Fondazione Teatro Due, Parma, con il sostegno di NEXT ed. 2021/2022

Progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo in collaborazione con Cinema Teatro Agorà, Cernusco sul Naviglio.

BIGLIETTI IN PROMOZIONE A 16,50€! SOLO ACQUISTO ONLINE!SOLO ACQUISTO ONLINE!

>>>Clicca il link e poi scegli lo spettacolo SUPPLICI. Seleziona la data e poi scegli il posto, procedi con l'acquisto.

*_©Angelo Antonio Messina