CASERTA 23.10.2024 - (Ernesto Genoni) - “Il ruolo delle Forze Armate nell’ordinamento della Repubblica” il tema trattato nel corso del convegno che si svolgerà a Caserta nella mattinata di mercoledì prossimo, 30 ottobre, nell’Auditorium della Provincia, in via Ceccano.

Ad organizzare lo speciale evento, per la celebrazione della Giornata del 4 Novembre, il Presidente della Sezione UNUCI di Caserta (Unione Nazionale Ufficiali In Congedo D'Italia), Generale di Brigata (C.A.) Ippolito Gassirà, con il Presidente del Comitato “noistiamoconpasqualetrabucco” Ten.Pasquale Trabucco con il Patrocinio del Comune di Caserta ed il Patrocinio della Provincia di Caserta. Ad trattare il tema de’ “Il ruolo delle Forze Armate nell’ordinamento della Repubblica” il prof. Gastone Breccia, dell’Università di Pavia, docente del Corso Storia della guerra nell’ Accademia Militare di Modena.

“Il 30 ottobre prossimo è per noi un giorno importante – commenta il Generale di Brigata, Ippolito Gassirà, Presidente della Sezione UNUCI di Caserta. Va ricordato che la legge che ha istituito il giorno 4 novembre come “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate”, approvata in quest’anno, 1 marzo 2024 - ricorda Gassirà –, è il risultato del costante impegno del Comitato “noistiamoconpasqualetrabucco per il ripristino della festività nazionale del 4 novembre”, comitato, presieduto dal Ten. Pasquale Trabucco, che ha profuso nel tempo un costante impegno, segno di grande determinazione e credo, a partire dal 1976, per poter ritornare alle celebrazioni della giornata del 4 Novembre con una legge specifica.

La legge – ricorda il generale Gassirà - approvata quest’anno prevede che le Istituzioni e gli Istituti scolastici promuovano, organizzino incontri, conferenze sui temi dell’Unità nazionale, della difesa della Patria e del Ruolo delle Forze armate nell’ordinamento della Repubblica.