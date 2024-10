Plaza Suite è una commedia intramontabile in tre atti del drammaturgo americano Neil Simon. Racconta la storia di tre coppie diverse che occupano la stessa suite all'Hotel Plaza di New York City nel corso di tre giorni consecutivi. La commedia è stata rappresentata per la prima volta a Broadway nel 1968 e ha vinto il Tony Award come miglior commedia. È stato adattato anche in un film del 1971 con Walter Matthau, Maureen Stapleton, Barbara Barrie e Frank Langella.

Plaza Suite è una raccolta di atti unici che raccontano le vicende di coppie che si ritrovano a vivere momenti cruciali della loro relazione nella suite di un lussuoso hotel. L'amore, il matrimonio, la nostalgia e la paura del futuro sono solo alcuni dei temi affrontati con ironia e leggerezza e promette di regalarvi una serata all'insegna del divertimento e della riflessione. Ottima scelta il cast d'eccezione, un cast stellare come Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, sono due attori di grande talento che sapranno dar vita ai personaggi di Neil Simon con maestria ed esperienza. La loro bravura e la loro alchimia sul palcoscenico renderanno lo spettacolo ancora più coinvolgente.

Le tre coppie della commedia sono: un famoso scrittore hollywoodiano che sta cercando di finire la sua sceneggiatura con un'ex attrice annoiata del proprio matrimonio; una coppia che festeggia il loro venticinquesimo anniversario di matrimonio e una giovane coppia che sta attraversando una crisi "coniugale" il giorno del loro matrimonio, facendo "impazzire" i genitori.

Ogni coppia ha i propri problemi e difficoltà e, le loro storie, si intrecciano e si scontrano nel corso della commedia. Simon scrive dialoghi arguti e divertenti, e la commedia è piena di situazioni comiche.

Ognuno dei tre atti racconta una storia a sé stante, ma tutte le storie sono legate da un filo conduttore: l'amore e le sue sfaccettature.

I personaggi di Neil Simon sono ricchi di sfumature e complessità, e gli attori sapranno renderli vivi e credibili.

Plaza Suite si conclude con un colpo di scena che lascerà il pubblico a "bocca aperta".

La comicità di Neil Simon è inconfondibile e saprà farvi trascorrere una serata all'insegna del divertimento. Plaza Suite è anche una commedia che invita alla riflessione sui sentimenti e sulle relazioni umane. Il connubio tra una grande commedia, un cast d'eccezione e un teatro prestigioso è la garanzia di uno spettacolo indimenticabile.

Plaza Suite è una commedia classica che continua ad essere rappresentata e apprezzata dal pubblico di tutto il mondo. È una commedia intelligente e divertente che esplora i temi dell'amore, del matrimonio e delle relazioni. Un'atmosfera elegante e raffinata: Il Teatro Manzoni, con la sua storia e la sua eleganza, è la cornice perfetta per un'opera come Plaza Suite.

Skyline e La Contrada

in collaborazione con Savà Produzioni Creative

presentano

Dal 15 al 27 ottobre 2024

feriali ore 20,45 - domenica ore 15,30

sabato 26 ottobre ore 15,30 e 20,45



CORRADO TEDESCHI DEBORA CAPRIOGLIO

PLAZA SUITE

di Neil Simon

con Giulia Galizia, Gianluca Delle Fontane, Andrea Bezzi

Scene Andrea Bianchi - Costumi Sonia Cammarata

Adattamento e regia ENNIO COLTORTI

BIGLIETTI

Prestige € 37,00 - Poltronissima € 34,00 - Poltrona € 26,00 - Poltronissima under 26 anni € 18,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3702713

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471



