Proseguono numerosi, questo fine settimana, gli eventi ittici a base di sardine in piazza già da giovedì, con flash mob ad Ancona, Ravenna e Lecco.

Flash mob che si intensificheranno venerdì per proseguire ancor più numerosi sabato. La presa di distanza dal salvinismo è un punto d'onore per molte persone in molte città italiane... e non solo!

Infatti, la prossima settimana è previsto un "Global Sardina Day" per il 14 dicembre, con ritrovi di sardine in molte capitali del mondo: Roma, Berlino, Parigi, Dublino, Londra, San Francisco, Edimburgo, Amsterdam, Madrid, Helsinki...

"Benvenuti in mare aperto".