Sarà anticipata al 14 gennaio - in passato i nuovi modelli sono stati presentati nel mese successivo - la presentazione della nuova serie Samsung S21, in base a quanto riportano insistentemente fonti ritenute più che attendibili. La disponibilità dei nuovo modelli, invece, è attesa subito dopo il lancio, indicativamente entro la fine di gennaio.

La presentazione dei nuoivi smartphone Samsung S21 dovrebbe avvenire in contemporanea con il Ces di Las Vegas che si svolgerà in diretta streaming a causa della pandemia che, anche in Nevada, impedisce di tenere eventi in presenza.

I modelli che faranno la loro apparizione sul mercato saranno tre: i Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, con quest'ultimo che sarebbe dotato di un quarto sensore e dovrebbe offrire la possibilità di utilizzare la S-Pen, che fino ad oggi era esclusiva della serie Galaxy Note.

Queste le principali caratteristiche:



Caratteristiche Tecniche S21 ed S21+

Schermo: 6,2” / 6,7” Dynamic AMOLED FHD + (1.080 x 2.400 pixel), 120 Hz, 1.300 nit, Gorilla Glass 7

CPU: Exynos 2100 OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz

RAM: 8 GB LPDDR5

Memoria interna: 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1 (senza microSD)

Fotocamera posteriore:

Principale: 12 megapixel, f/1.8, FOV 79°, 26 mm, 1/1,76”, 1,8 µm, OIS

Grandangolo: 12 megapixel, f/2.2, FOV 120°, 13 mm, 1/2.55”, 1,4 µm

Zoom: 64 megapixel, f/2.0, FOV 76°, 28 mm, 1/1.76”, 0.8 µm, OIS

Fotocamera frontale: 40 megapixel, f/2.2, FOV 80°, 1/2.8”, 0,7 µm, 25 mm, AF

Connettività: 5G , LTE, Wi-Fi ax dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB 3.1 Type-C, no jack audio

Certificazione: IP68

Dimensioni: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (S21) |151,7 x 71,2 x 7,9 mm (S21+)

Peso: 171 grammi (S21) / 202 grammi (S21+)

Batteria: 4.000 / 4.800 mAh

OS: Android 11 con OneUI 3.1

Caratteristiche Tecniche S21 Ultra

Schermo: 6,8” Dynamic AMOLED 2X, WQHD + (1.440 x 3.200 pixel, 515 ppi), 120 Hz, 1.600 nit, Gorilla Glass 7

CPU: Exynos 2100 OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz

RAM: 12 GB LPDDR5

Memoria interna: 128 / 256 GB UFS 3.1 (senza microSD)

Fotocamera posteriore:

Principale: 108 megapixel, f/1.8, FOV 79°, 24 mm, 1/1,33”, 0,8 µm, OIS

Grandangolo: 12 megapixel, f/2.2, FOV 120°, 13 mm, 1/2.55”, 1,4 µm

Zoom 3x: 10 megapixel, f/2.4, FOV 35°, 72 mm, 1/3,24”, 1,22 µm, OIS)

Zoom 10x: 10 megapixel, f/4.9, FOV 10°, 240 mm, 1/3,24”, 1,22 µm, OIS

Fotocamera frontale: 40 megapixel, f/2.2, FOV 80°, 1/2.8”, 0,7 µm, 25 mm, AF

Connettività: 5G , LTE, Wi-Fi ax dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB 3.1 Type-C, no jack audio

Certificazione: IP68

Dimensioni: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Peso: 228 grammi

Batteria: 5.000 mAh

OS: Android 11 con OneUI 3.1

Inoltre, anche Samsung avrebbe deciso di non includere il caricabatteria all'interno della confezione, in linea con quanto già fatto da Apple con i nuovi iPhone 12 e da Xiaomi con il dispositivo Mi 11.