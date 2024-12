Una miscela di rock, dance, pop e dark per un singolo che invita ad abbracciare la complessità interiore.

Dal 23 dicembre è disponibile su tutti i principali stores digitali e in promozione nelle radio italiane “Lo Specchio”, il singolo di Nickalevan, artista campano che si presenta al pubblico con un progetto solista intenso e personale. Nicola Vanacore, in arte Nickalevan, ha coltivato fin dall'adolescenza una profonda passione per la musica. Cresciuto nel cuore della Campania, si è avvicinato inizialmente alla batteria per poi sviluppare un forte legame con la chitarra e il canto. Negli anni ha dato vita a diverse band e progetti musicali, distinguendosi per un approccio eclettico e sempre originale. Oggi, con “Lo Specchio”, Nickalevan dimostra tutta la sua maturità artistica e la sua capacità di mescolare generi apparentemente distanti.

“Lo Specchio” è una composizione dove rock energico, ritmi dance, suggestioni pop e atmosfere dark si fondono in modo armonioso per dar vita a un sound unico e coinvolgente. Ma non è solo la musica a catturare, bensì anche il messaggio profondo che il brano vuole trasmettere. Il testo esplora gli “istinti repressi”, quelle parti di noi che spesso scegliamo di soffocare senza mai affrontarle. Nickalevan, attraverso la musica, invita l'ascoltatore a guardarsi dentro con coraggio, danzare con le proprie ombre e, infine, trovare un nuovo equilibrio attraverso l'accettazione e l'integrazione di tutte le sfaccettature dell'essere umano. L’uscita di “Lo Specchio” segna l'inizio di un viaggio emozionante per Nickalevan, pronto a raggiungere il cuore degli ascoltatori e ad affermarsi come una voce originale della scena musicale italiana.

