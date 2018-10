L'11esima edizione del festival "Piccolo Grande Cinema" a Milano dal 31 al 10 novembre

Prenderà il via il 31 ottobre e terminerà il 10 novembre l’undicesima edizione di "Piccolo Grande Cinema", il Festival Internazionale delle Nuove Generazioni.

L'evento, ideato, curato e realizzato da Fondazione Cineteca Italiana, si terrà a Milano presso il Cinema Spazio Oberdan, MIC – Museo Interattivo del Cinema, la Biblioteca del Cinema Morando Morandini e a Paderno Dugnano presso Area Metropolis 2.0.

Negli undici giorni del festival, agli spettatori saranno offerte anteprime nazionali e internazionali, 3 sezioni di Concorso, incontri con gli autori, momenti di festa, di partecipazione e di creatività.

Questo un breve riassunto del programma:





- 17 anteprime di film tra cui Dililì à Paris, ultima opera di Michel Ocelot e Senza lasciare traccia, il ritorno alla regia dell’americana Debra Granik dopo il successo internazionale di Un gelido inverno.



- Concorso Rivelazioni con sei inediti lungometraggi italiani, opere prime o seconde valutate da una giuria popolare.



- Concorso Cortometraggi con i corti finalisti del bando lanciato dalla Cineteca sul tema della paura.



- Concorso Cinecinemondo con sette anteprime internazionali per ragazzi valutate dalla Giuria Specializzata Scuole.



- La retrospettiva da paura dedicata ad Edgar Allan Poe e la passeggiata notturna a lume di candela tra mesmerismo e catalessi.



- Piccolo Grande Halloween: serata inaugurale del Festival con red carpet e dress code a tema.



- Notte al Museo del Cinema per 20 impavide streghette che dormiranno nel museo scoprendo i suoi magici segreti.



- Piccolo Grande Trailer: la vetrina per i film per ragazzi più attesi in uscita nelle sale italiane.

- Speciale Animazione: alla scoperta di Tofffsy di Pierluigi De Mas.



- Grande Gioco di Harry Potter: un incredibile gioco a squadre con la visione di sequenze e quiz inerenti i libri e i film della saga del celebre maghetto.

- Cinema e Digitale: incontro con Valeria Cagnina, la più giovane Digital Champion d’Italia.

- Concerto di Antonio Zambrini dedicato a Fiorenzo Carpi e performance “Pinocchio Elettrico” del gruppo spagnolo Miclono.

- Incontri e riflessioni sul cinema e sul pubblico giovane.

- Open Day delle Scuole e dei Corsi di Cinema per scoprire le professioni del cinema.