Dal 31 maggio all'8 giugno, il Complesso San Michele di Salerno ospita una rassegna multidisciplinare tra arte, musica, artigianato e riflessione sociale, a cura di Anna De Rosa.

Salerno si prepara ad accogliere ART REVOLUTION 2025, una mostra di arte, artigianato e intrattenimento che si terrà dal 31 maggio all’8 giugno presso il Complesso San Michele, con la direzione artistica di Anna De Rosa. Un evento che mette al centro arte, cultura e inclusione sociale, articolato in un fitto programma di appuntamenti pomeridiani, dalle 17:00 alle 19:30, con momenti di confronto, spettacolo e approfondimento.

31 maggio – Apertura e saluti istituzionali

Ad aprire la rassegna, i saluti di Domenico Credendino (Presidente Fondazione Carisal), Francesco Innamorato (Direttore Fondazione Carisal) e Fabio Polverino (Consigliere Comunale).

Seguiranno interventi di:

Corinne Galluzzo, critica d’arte

Luciana Mauro, giornalista

Maria Pina Cirillo, critica d’arte

Spazio poi all’intrattenimento con il cantante Michele Ricciardi e lo spettacolo del gruppo Mantelli d’Arte, presentato anche alla Biennale di Venezia 2024.

3 giugno – Artigianato e inclusione

Focus sull’artigianato giovanile con Matteo Caputo, Presidente CLAAI Salerno.

Esibizione del Coro Mani Bianche, diretto da Marina del Sorbo e Letizia Di Ruocco.

4 giugno – Giovani talenti e culture in dialogo

Concerto degli studenti del Liceo Alfano I, grazie alla Dirigente Elisabetta Barone

Partecipazione della Scuola Bulgara Hristo Botev (Eboli, Fisciano, Celle di Bulgheria) con esposizioni e danze popolari.

Incontro: “Innamorarsi dei libri – Strategie per ispirare la lettura”, con Cristiana Danila Formetta.

5 giugno – Giornata dedicata alla disabilità e all’inclusione

In collaborazione con associazioni del territorio, la giornata propone:

Saluti di Anna Petrone, Consigliera di Parità della Provincia di Salerno

Partecipazione di:

Gli Amici di Nicolò, con Annarita Ruggiero

Ass. Mai Più Soli OdV, performance teatrale con Simona La Gatta e Nadia Petretti

Donation Italia, con Luigi Bisogno

Fondazione Disparo, con Tony Marrone

Yoga della Risata, con Carminuccia Marcarelli

Psicologa Olga Robertazzi

Titti Ficuciello, giornalista e assistente sociale

Auser Salerno – Noi Insieme, Auser Centro e Auser Battipaglia

Mostra interattiva ArtEmotiva, a cura della psicologa Giusy Trani e della Coop. Sociale Senso Alato S.C.S. con Sergio Scognamillo e Rosaria D’Onza

6 giugno – Libri, musica e donne

Concerto di Bonaventura Giordano

Performance “Ribelli a misura di donna”, testo di Anna De Rosa, con Lina De Santis

Presentazione sul futuro dell’editoria, a cura di Cristiana Danila Formetta

8 giugno – Gran Concerto Finale

Un evento corale che unisce quattro cori da Salerno e Napoli, per chiudere con emozione e partecipazione:

Coro T’Incanto di Salerno

Direzione: M° Antonella Zito

Pianoforte: M° Roberto Marino

Percussioni: Biagio Marinelli

Coro Vox Nova di Napoli

Solista: Claudia Palazzolo Olivares

Pianoforte: M° Lucilla Stano

Direzione: M° Angela Merola

Coro Laeti Cantores di Salerno

Direzione: M° Roberto Maggio (Conservatorio di Avellino)

Gruppo vocale del Liceo P. Virgilio Marone di Mercato San Severino

Direzione: M° Roberto Maggio



Un’Importanza Emotiva e Sociale!

ART REVOLUTION non è solo un festival artistico, ma una piattaforma di dialogo e inclusione. Attraverso l’arte, la musica e il confronto con il territorio, l’evento crea uno spazio di riflessione collettiva su temi attuali come la disabilità, il ruolo delle donne, l’artigianato e il futuro della cultura.

Un’occasione da non perdere per vivere l’arte in tutte le sue forme e contribuire, insieme, a un cambiamento sociale condiviso.

Pagina Facebook dell’evento