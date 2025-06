Con il Palio dell’anello Celebrata l’identità Culturale della Città di Tarquinia. Il Palio dell’anello e la Contrada Vincitrice di Sant’Antonio.

Con la vittoria della Contrada di Sant’Antonio e il riconoscimento a Cristian Fantoni come Miglior Cavaliere, è calato il sipario sull’Edizione 2025 del Palio dell’Anello di Tarquinia. La competizione, che ha visto sfidarsi le contrade in tre intense manche, si è distinta per spettacolarità, strategia e grande partecipazione popolare.

Tre giorni di festa, storia e tradizione hanno trasformato Tarquinia in un autentico palcoscenico rinascimentale, attirando migliaia di spettatori. Dalla cerimonia di apertura con il giuramento solenne e la benedizione dei cavalieri, fino al corteo storico e all’emozionante gara allo Stadio Comunale “Giuseppe Cardoni”, ogni momento ha contribuito a celebrare l’identità culturale della città ...

Nel video realizzato da Ermes WiFi e Oltrepensiero Redazione alcuni momenti della manifestazione con particolare riferimento alla Contrada vincitrice di Sant’Antonio, la sua sfilata all’interno del Corteo Storico, la Cerimonia di Premiazione con il riconoscimento a Cristian Fantoni come Miglior Cavaliere e la performace del Cavaliere Luca Passamonti allo Stadio “Giuseppe Cardoni” ...

Il Palio dell’Anello è stato promosso dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia, la Pro Loco Tarquinia, l’Associazione Pro Tarquinia e l’ASD Palio dell’Anello - Tarquinia. Ha avuto il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, della Fitetrec Ante, di Medieval Italy e dell’Associazione Rievocazioni Storiche Lazio.