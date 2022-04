Il nuovo singolo degli MFX2 si chiama "World Alarm" ed esce sulla loro label Audio Recodings. E' una traccia house sensuale ed ipnotica, che non lascia scampo: non ballare o almeno muovere la testa a tempo ascoltandola è impossibile.

Se pian piano già oggi, a poche ore dall'uscita "World Alarm" già sta facendo ballare il mondo, "Things We Head", il precedente singolo degli MFX2, ha già raggiunto risultati importanti: ad esempio, su Spotify è stata ascoltata, mentre scriviamo, quasi 30.000 volte.

Gli MFX2 sono progetto che lo storico dj bergamasco Marco Fratty, già al successo da fine anni '80 con i suoi FPI Project, condivide con l'amico e collega Marco Flash, anche lui bergamasco e stanno collezionando successi internazionali certificati dalla presenza in tante chart importanti.

E' un periodo molto prolifico per gli MFX2: l'8 aprile 2022 infatti è uscito il loro remix di "One Way Ticket", grande successo pop dance di Joseph Sinatra. Il ritmo è irresistibile, vicino alla house, come sempre gli MFX2. Il loro sound e la melodia della canzone fanno il resto. La label è New Music, una realtà che con passione, competenza e risultati da anni porta avanti Pippo Landro, la stessa che Fratty e Flash mettono in studio di registrazione.

Va infatti sottolineato che FPI e MFX2 sono tra i pochissimi gruppi dance italiani ad essere davvero ballati nel mondo. Con le loro hit, insieme a quelle dei Meduza e pochi altri, tra cui i The Cube Guys (di cui fa parte Roberto Intrallazzi, che con Fratty e Corrado Presti formò The Cube Guys a fine anni '80…). Riassumendo, Bergamo e non solo la Riviera Adriatica, è un luogo davvero magico per la dance italiana



MFX2: il nuovo singolo è "World Alarm"

https://open.spotify.com/album/461asv6Q5kapRXvsaA6hIA?si=v72fAaXISxehCTDUtGR8Nw