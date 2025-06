Stasera si chiude il Festival del cinema di Taormina, e tra le tantissime e importanti presenze, era presente, la Direttrice del Dipartimento Fashion dell'Accademia Tiberina, modella internazionale. In questa occasione Regina indossa un bellissimo abito che potete osservare in foto, prodotto dal laboratorio sartoriale di Pina Grasso, che ha sede a Trecastagni (Catania).

Questo laboratorio nasce dall’idea di creare un luogo di riferimento per la città, dedicato a chi ama indossare abiti unici e di qualità. Gli abiti indossati da Regina sono ispirati ai colori della Sicilia. Ma Pina Grasso oltre a produrre vestiti di Alta Moda nel suo atelier potete trovare l'abito da sposa da sogno.

Pina Grasso è una vera professionista del settore sposa, e sa rendere indimenticabile il vostro matrimonio immergendovi in un' atmosfera da favola.

Drappeggi o pietre preziose, tessuti leggerissimi o pregiata seta, tutto ciò che vorrete potrà essere combinato per confezionare il vostro splendido e scintillante vestito da sposa, con la sapienza sartoriale che contraddistingue la stilista Pina Grasso.

Premiata come “ Eccellenza Italiana”, Pina Grasso è stata scelta tra i cinque brand chiamati a sfilare nella prestigiosa location per la Milano Fashion week, presentando una collezione di abiti da cerimonia di alta moda. Lontana dai dettami del mercato e dalla schiavitù delle tendenze, la signora della moda siciliana è tornata a colpire per la sua originale sartorialità nel tempio della moda italiana.

Richiesta dai palcoscenici della moda internazionale, Pina Grasso rappresenta con orgoglio le qualità della genialità sartoriale siciliana, avendo fra l’altro ricevuto ultimamente, in rappresentanza dell’Italia, l’Oscar D’oro alla moda e alla carriera, e un secondo l’oscar d’oro come imprenditrice europea.

Questa sera Pina ha portato la sua moda a Taormina insieme alla bellissima Regina. Pina è una donna di grande talento e creatività che produce bellezza attraverso quell'armonia cromatica dei suoi abiti, indossati dalla bellissima modella.