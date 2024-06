Macchine che ragionano come uomini e uomini che pensano come macchine. Anzi, che non pensano affatto, perché guidati dai suggerimenti di automi senz’anima e senza cuore.

Questo mondo alienante e distopico, che oggi ci appare normale e consueto, è magistralmente descritto e immaginato in Un Viaggio Senza Confini, romanzo di fantascienza dello scrittore e filosofo americano Gary F. Bengier.

L’opera, tradotta in ben 8 lingue, tra cui l’italiano, dal titolo originale Unfettered Journey, è un corposo volume che mescola introspezione psicologica e avvincente avventura. Ambientato nel 2161, in un’Umanità e in un pianeta stretti nella morsa delle varie intelligenze artificiali, il romanzo racconta di uno scienziato, Joe Denkensmith, impegnato a studiare le implicazioni che questi software avranno sulle attività e sul destino delle persone.

Introspezione interiore, e riflessioni metapsichiche che sconfinano nella spiritualità e nel rapporto con la Creazione dell’Universo, fanno da sfondo a una trama futuristica e immaginativa che mostra la crescente invasività dell’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana. In Un Viaggio Senza Confini, le macchine che apprendono i nostri comportamenti e le nostre conoscenze (machine learning) dominano e governano il mondo, imponendo cosa gli uomini debbono o non debbono fare, a che ora debbono alzarsi al mattino, che tipo di lavoro debbono svolgere e persino chi debbono amare.

In questo futuro prossimo e spaventoso, innamorarsi di una persona non appartenente al proprio ceto sociale è addirittura visto come un reato, punibile con l’esilio in zone remote e inaccessibili.

Ciò che l’autore immagina nella sua opera non è poi tanto lontano dalla realtà. Il romanzo in lingua originale è stato pubblicato per la prima volta a settembre del 2020, quando tutto il mondo era nel pieno di una pandemia che mai si sarebbe potuta prevedere.

L’edizione italiana, invece, fa la sua comparsa sul mercato nazionale nell’aprile del 2021, dove, nel fragore mediatico delle organizzazioni sanitarie e nel silenzio delle strade vuote, l’intelligenza artificiale viene elaborata, testata e immessa nei sistemi informatici, per poi esplodere come una rivoluzione inarrestabile alla fine del 2022.

“Il futuro immaginato in Un Viaggio Senza Confini è puntualmente arrivato” afferma lo stesso autore in un articolo del suo blog.

L’opera si pone, infatti, come una prevedibile predizione sui pericolosi risvolti dell’IA e sulle conseguenze che provocherà in seno alle nostre abitudini, sull’organizzazione del lavoro e sulle scelte geopolitiche dei governi.

Con Un Viaggio Senza Confini il futuro ha quindi avuto inizio e non sapremo mai se avrà una fine.

Informazioni sull’Autore

Scrittore e filosofo, Gary F. Bengier ha vinto ben 14 premi letterari, tra cui gli Eric Hoffer Awards, premio per i libri filosofici, l’UK Wishing Shelf (premio internazionale letterario) e i doppi premi NIEA (National Indie Excellence).

Prima di dedicarsi alla cosiddetta scrittura speculativa, ha lavorato alla Silicon Valley, dove si è occupato di importanti progetti tecnologici, e ad Ebay. Vive a San Francisco, con la moglie Cynthia ed i loro due figli.

Sito Ufficiale

https://garyfbengier.com

Link per l’acquisto del libro

https://www.amazon.it/viaggio-senza-confini-Gary-Bengier/dp/1648860540

Nota per i lettori: Il romanzo si può acquistare anche con il Bonus Cultura