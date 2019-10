Rocchi Emanuele (Lega) Subiaco: Intervista piacevole e costruttiva, diretta dal politologo Diego Righini con il quale si è trattato temi nazionali regionali e locali.

I prossimi impegni che ci vedranno in piazza e senz'altro protagonisti sono molteplici, cominciando dalla manifestazione del 19 ottobre a Roma, in piazza San Giovanni. Sarà poi il turno delle elezioni regionali in Umbria (27 ottobre) e successivamente toccherà all'ex regione "rossa" Emilia Romagna!

Con onore infine, ho parlato del mio territorio, della mia città meravigliosa, Subiaco, che invito tutti a visitare poiché ne vale senz'altro la pena.

Un bellissimo borgo che però ha bisogno di tanto impegno e dedizione, un impegno politico ed istituzionale, partendo dal bisogno primario, l'ospedale, sempre più un lontato ricordo di quegli albori degli anni 80 e 90.

Pedaggi salatissimi, viabilità, trasporti, disoccupazione... di lavoro da fare ce ne moltissimo, e se guardiamo un po' più in là già si scorge il 2021, che sarà l'anno della riscossa ma sopratutto della rinascita di Subiaco.

Non si molla un centimetro!

Emanuele Rocchi, Cons.Comunale coordinatore Lega