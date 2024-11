Chiamami stanotte è il nuovo singolo di Emanuele Naselli, un brano che nasce in collaborazione con Up Music Studio.

La canzone -spiega l’artista- parla di una relazione frivola, che però si evolve in un qualcosa di più. Quando la storia finisce, il protagonista insiste nel ricordare tutti i momenti passati insieme e vorrebbe che lei lo chiamasse la notte stessa.

Il videoclip si svolge in una casa antica, un ambiente che richiama atmosfere d’altri tempi. L’idea è quella di ricreare un ambiente retrò e l’elemento chiave è un telefono degli anni ’80, che dà un tocco vintage e un po’ nostalgico. La luce soffusa e gli arredi producono un contesto intimo e suggestivo, dove passato e presente si incontrano, aggiungendo profondità alla narrazione musicale e visiva del brano.

Videoclip: https://youtu.be/xV5WxgH0ni0

Emanuele Naselli nasce a Catania il 21 Settembre 2002, ha sempre avuto la passione per la musica. Sin da piccolo si esibiva insieme a sua cugina davanti ai parenti. Alle scuole medie ha iniziato a studiare clarinetto, proseguendo i suoi studi presso la banda musicale “Stesicorea” Scordia, l’associazione “Camus” Scordia e Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania. Studia canto da circa 6 anni, passione nata da un’esibizione nel suo paesino dove molta gente lo nota. Da qui nasce l’idea di aprire un canale YouTube, dove ancora oggi si diletta a pubblicare cover insieme ai suoi amici e familiari. Successivamente inizia il suo percorso discografico, pubblicando i primi due singoli Vivila Adesso e Via da me.