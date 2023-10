Nel fine settimana ritroveremo la Formula 1, con le monoposto impegnate nel GP del Qatar sul circuito di Lusail, dove hanno gareggiato una sola volta, nel 2021.

Le gare, sabato si correrà anche la Sprint, si disputeranno in notturna con ben 3.600 riflettori ad illuminare i 5.419 metri del circuito, sicuramente molto particolare: 16 le curve e una sola zona DRS sul rettilineo del traguardo, lungo 1.068 metri e seguito da una frenata tecnicamente impegnativa, che immette in un tratto nel quale è fondamentale portare velocità prima di arrivare alla staccata di curva 4, da dove inizia il tratto più guidato. Dopo curva 7 comincia la parte più tecnica del tracciato, che termina con le curve 12, 13, 14 da affrontare in un'unica traiettoria. Come riassumere il tutto? In pratica, il circuito di Lusail è costituito da un vero rettilineo alla partenza, mentre sul lato opposto vi è una serie di curve guidabili che nascondo un "possibile" rettilineo che non potrà non mettere in risalto le qualità dei piloti più tecnici.

57 i giri previsti per un totale di 308,611 Km.

Così il team principal Ferrari, Frederic Vasseur, ha presentato la gara:

"Sulla carta la pista di Lusail promette di essere un'altra verifica severa per la SF-23. Da Zandvoort in poi abbiamo imparato molto su come gestire il pacchetto a nostra disposizione e anche in Qatar faremo il massimo per mettere Charles e Carlos in condizione di lottare nel serratissimo gruppo che a ogni gara combatte sul filo dei millesimi alle spalle di chi comanda il campionato.Andiamo in Qatar per la prima volta dall'introduzione della nuova generazione di monoposto a effetto suolo, e avremo una sola sessione di libere dato il ritorno del formato Sprint, per cui il lavoro di preparazione svolto a casa e al simulatore sarà ancora più importante: contiamo di arrivarci preparati al meglio. L'obiettivo sarà anche in questa occasione portare a casa un buon bottino di punti che ci permetta di continuare a lottare per il secondo posto nella classifica Costruttori".

Programma

Venerdì

ore 16.30 Prove libere

ore 20.00 Qualifiche

Sabato

ore 16.00 Sprint Shootout

ore 20.30 Sprint

Domenica

ore 20.00 Gara





