Dopo quasi un anno dall’uscita su tutti gli store musicali di FOSCHIA, singolo scritto in collaborazione con ESTER e prodotto da JCX, MARINO torna con il suo EP, IMBRUNIRE LENTO, che contiene altre tre canzoni, le quali si legano al tema naturalistico-malinconico del singolo, cercando però di dare diverse chiavi di lettura nel rapporto con il “tu” espresso, che mescola le figure dell’amata, della natura e del futuro in una sola persona.

Questo EP è solo il punto di partenza personale per una ricerca stilistico-musicale che possa inserirsi nel solco dell’indie-pop italiano, ma con una consapevolezza autoriale capace di imprimere immagini non vacue nell’immaginario dell’ascoltatore. Questa ricerca sta andando avanti da un paio di anni su due linee parallele, che spesso trovano dei punti di intersezione: la prima come cantante solista con il nome d’arte di “Marino”, coadiuvato dai producer e cantanti JCX e dagestan, la seconda come bassista nella band PKR.





CENNI BIOGRAFICI SULL’ARTISTA

Marino Pergher, in arte Marino, nasce a Rovereto (TN) il 22/01/2001. Nutre la sua passione per la musica sin da bambino e sin dalle scuole elementari inizia a suonare la chitarra classica, virando poi sull’elettrica e infine sul basso. Dopo alcuni tentativi di formare una band in età adolescenziale, inizia a collaborare con degli amici in studi “casalinghi”, dove nasce la sua prima canzone, Flowing flowers.

Nel 2022 esce su tutti gli store musicali di FOSCHIA, singolo scritto in collaborazione con ESTER e prodotto da JCX, e che entra a far parte della compilation VERY INDIES 2022, prodotta da MusicBroker.It, distributore musicale DIY, per sostenere la musica indie, fondato da Antonio Meccariello.

Nel novembre 2022 esce l’ EP, IMBRUNIRE LENTO. Questo EP è solo il punto di partenza personale per una ricerca stilistico-musicale che possa inserirsi nel solco dell’indie-pop italiano, Questa ricerca sta andando avanti da un paio di anni su due linee parallele, che spesso trovano dei punti di intersezione: la prima come cantante solista con il nome d’arte di “Marino”, coadiuvato dai producer e cantanti JCX e dagestan, la seconda come bassista nella band PKR. Con i PKR ha iniziato a esibirsi live.

Ha calcato molti palchi trentini e veneti nel 2022, e la volontà è quella di continuare su questa strada, pur mantenendo attivo il progetto solista, più personale.



SEGUI MARINO SU

SPOTIFY INSTAGRAM