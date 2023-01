È finita 2-1 al Franchi tra Fiorentina e Sassuolo. Dopo un primo tempo senza molte occasioni, la partita si sblocca nella ripresa, al 48', con una rete di Saponara che sfrutta un rinvio errato della difesa neroverde che si trasforma in un assist su cui Consigli non riesce ad intervenire.

Il pareggio del Sassuolo arriva su rigore per un mani di Dodò su tiro di Pinamonti. Per la cronaca il tiro parte da un metro dal giocatore viola che, cercando l'anticipo, ha il corpo sbilanciato all'indietro e le braccia leggermente aperte per controbilanciare il movimento. Nonostante la vicinanza da cui è partito il tiro e la coerenza della posizione della braccia con la posizione del corpo, l'arbitro Manganiello ha concesso il rigore che viene trasformato da Berardi. È il 57'. Poco dopo il Var fa fermare la partita per quasi un paio di minuti per valutare, incredibilmente, un anticipo di Kouame in area, con la palla che successivamente, "forse", gli sfiora un braccio.

Nei minuti finali, Gonzalez al rientro in campo dopo un lungo infortunio, va vicino al gol del vantaggio con un colpo di testa a tu per tu con Consigli, ma si rifà nel primo minuto di recupero trasformando un rigore concesso per fallo di mano di Tressoldi su tiro di Terzic. Anche in questo caso, ci sono voluti un paio di minuti perché il rigore, molto più evidente del primo, venisse assegnato.

Con l'ulteriore rete odierna, la Fiorentina si conferma squadra da "tempi di recupero", dato che finora nessun'altra ha realizzato più gol dopo il novantesimo, con i viola a segno ben 5 volte nell'extra time. Specialista di questi minuti è anche lo stesso Nico Gonzalez, autore del rigore che ha deciso la partita e che ha realizzato dopo l'89' i suoi ultimi quattro gol in Serie A .

Con la vittoria odierna, i viola tornano al successo nel proprio stadio (2 vittorie nelle ultime 3 uscite) e in classifica si portano a 23 punti, mentre il Sassuolo, con la terza sconfitta di fila, rimane fermo a 16, al quintultimo posto, con il rischio di farsi scavalcare dallo Spezia.



Queste le dichiarazioni nel post partita del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano:

"E' una vittoria concreta, meno qualitativa rispetto alla prestazione di mercoledì, ma le partite si vincono anche con concretezza e cuore che aggiungono punti alla nostra classifica. Il Sassuolo è una squadra temibile, così come il Monza... sono squadre organizzate che arrivano in porta al primo errore nostro. In questo momento ci teniamo la vittoria, siamo stati bravi a prenderci tre punti, troppo importanti per noi. Nico Gonzalez? Dal campo la sensazione è quella che sa leggere le palle sporche e sa buttarsi negli spazi in progressione. Recuperiamo un giocatore importante che ha poche partite nelle gambe e pian pianino cercheremo di metterlo al top. Cabral k.o.? Jovic ha preso una botta nella rifinitura, mentre Arthur ha avuto una distorsione alla caviglia che non gli ha permesso di rientrare.Cambi offensivi? Credo che si debba sempre avere questa mentalità. Anche i giocatori offensivi devono entrare e sacrificarsi per i compagni, credo che così si può giocare anche con quattro giocatori davanti. Ma nel secondo tempo i giocatori mi hanno trascinato: abbiamo un tour de force incredibile e la cosa che più mi preme è quella di recuperare tutti i giocatori come Castrovilli.Amrabat? Anche lui è arrivato stravolto, ha fatto sette partite in condizioni non perfette, si porta dietro qualche strascico e quando lo avremo al 100% sarà un giocatore in più per noi. Obiettivo Europa? Mi piace l'ambizione dei ragazzi, di confermare quello che è stato fatto l'anno scorso. Si possono passare momenti negativi, stiamo ripartendo in campionato e vogliamo ripetere quello che con sudore e fatica abbiamo conquistato lo scorso anno".





