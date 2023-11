Italgas, leader nel settore della distribuzione del gas, ha presentato il suo nuovo piano strategico fino al 2029, confermandosi tra le principali realtà industriali impegnate nello sviluppo sostenibile. L’AD Paolo Gallo ha delineato un percorso ambizioso che mira a rendere la rete di distribuzione completamente digitale entro il 2024, investendo complessivamente 7,8 miliardi di euro.



Paolo Gallo: 4,6 miliardi per potenziare e modernizzare la rete di distribuzione del gas

Il cuore del piano è rappresentato da un investimento massiccio di 4,6 miliardi di euro per potenziare e modernizzare la rete di distribuzione del gas. Paolo Gallo ha posto l’accento sul raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050, una mossa strategica che richiede l’implementazione di tecnologie avanzate e sostenibili. La digitalizzazione sarà fondamentale, con la rete controllata da remoto attraverso un network proprietario, anticipando le sfide ambientali e tecnologiche. Una parte significativa del piano, pari a 1,6 miliardi di euro, sarà destinata alla trasformazione digitale della rete, garantendo la capacità di accogliere impianti di biometano e sviluppare la tecnologia del reverse flow verso la rete di trasporto. La digitalizzazione contribuirà anche allo sviluppo di un contatore proprietario H2 ready, concepito per integrare l’idrogeno nella rete, un passo chiave verso la sostenibilità energetica. “Il Gruppo si conferma tra le principali realtà industriali in grado di mettere le proprie capacità progettuali, di investimento e di creazione di valore al servizio degli obiettivi di sviluppo sostenibile dei Paesi in cui opera”, ha rimarcato Paolo Gallo.



Paolo Gallo: obiettivi ambiziosi e soluzioni innovative



Il piano prevede inoltre 2,9 miliardi di euro per il potenziamento e il miglioramento delle infrastrutture esistenti, con 170 milioni destinati al completamento del processo di metanizzazione della Sardegna. Il Gruppo guarda anche oltre i confini nazionali, con investimenti in Grecia per estendere la rete e diversificare il business. Paolo Gallo ha ribadito l’impegno dell’Europa nella transizione ecologica, ma ha evidenziato la necessità di bilanciare questa transizione con la sicurezza energetica e costi accessibili per le famiglie e le imprese. Il piano di Italgas si propone di essere una risposta concreta a queste sfide, offrendo soluzioni innovative e sostenibili. Per il 2023, Italgas prevede investimenti tecnici di circa 900 milioni di euro, con ricavi superiori a 1,75 miliardi di euro, un EBITDA di circa 1,8 miliardi e un EBIT di 680 milioni. Il Gruppo guidato da Paolo Gallo mira a raggiungere un fatturato superiore ai 2,7 miliardi di euro e un EBITDA sopra gli 1,8 miliardi entro la fine del piano, con una crescita media annua dell’8% per entrambi gli indicatori. La politica dei dividendi è infine stata aggiornata ed estesa al 2026, con l’intenzione di distribuire una cedola pari al maggiore tra l’importo risultante dal Dps 2022 aumentato del 4% annuo e il Dps pari al 65% dell’utile rettificato per azione.