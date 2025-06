Lo scorso 31 marzo, Comtel ha stretto un accordo vincolante con NEC Europe per l’acquisto di NEC Italia e NEC Nederland, il cui perfezionamento è previsto per la metà del 2025. L’azienda continua il suo percorso di crescita, come ha dimostrato il bilancio del 2024.

Comtel: accordo per l’acquisizione di NEC Italia e NEC Nederland

Al via libera l’accordo vincolante stretto lo scorso 31 marzo da Comtel con NEC Europe, la multinazionale di tecnologia informatica, elettronica ed elettrica. L’intesa ha previsto l’acquisizione da parte dell’azienda leader nell’integrazione di sistemi ICT in Italia, o da altro soggetto da essa designata, dell’intero capitale di NEC Italia e NEC Nederland, che controlla integralmente anche la filiale di NEC Emirati Arabi Uniti con sede a Dubai. Secondo quanto stipulato nel contratto, Comtel deve versare il prezzo simbolico di un euro per ogni società target, mentre NEC Europe si è impegnata a versare a NEC Italia e Nederland un totale di 3,3 milioni di euro per coprire una serie di costi fissi previsti a loro carico. All’interno dell’accordo rientra anche la riorganizzazione aziendale prima della chiusura dell’operazione, oltre al carve out, ovvero il trasferimento di asset e rami d’azienda non inclusi nel contratto da parte delle società coinvolte. La chiusura degli accordi è prevista per la metà del 2025.

Comtel: la crescita e il rilancio nel 2024

Con questa operazione, Comtel continua nel suo percorso di crescita ed espansione, dopo aver chiuso il 2024 con importanti traguardi raggiunti. Il bilancio dello scorso anno ha riportato un Valore di Produzione aumentato dell’1,2%, da 42 milioni di euro al dicembre 2023 si è passati a 42,5 milioni di euro al dicembre 2024. In aggiunta, i ricavi sono incrementati per un totale di 42,1 milioni di euro lo scorso anno. Per quanto riguarda l’EBITDA, l’azienda ha chiuso il 2024 con un ammontare pari a 2,02 milioni di euro, con un EBITDA Margin calcolato rispetto al Valore di Produzione pari al 4,75%, rispetto al 4,68% del 2023.

“Il 2024 è stato un anno determinante nel percorso di consolidamento e rilancio della Società — ha dichiarato il Presidente del CdA di Comtel — Il ritorno all’utile, il consolidamento dell’EBITDA ricorrente e il miglioramento della posizione finanziaria netta confermano la bontà delle scelte industriali e strategiche intraprese”.