Con una lunga esperienza nel settore dell’energia in aziende come Fiat Energia, Gruppo Edison e Acea, Paolo Gallo dal 2016 è alla guida di Italgas, principale distributore di gas in Italia, in qualità di AD e DG. Lo scorso aprile, è stato confermato per il quarto mandato consecutivo.



Paolo Gallo: quarto mandato alla guida di Italgas

Paolo Gallo, AD e DG di Italgas dal 2016, è stato confermato lo scorso aprile per la quarta volta alla guida del principale distributore di gas in Italia. Nato nel 1961, si è laureato presso il Politecnico di Torino in Ingegneria Aeronautica, continuando la sua formazione conseguendo un MBA alla Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA - Università degli Studi di Torino). Ha iniziato il suo percorso professionale presso Fiat Avio S.p.A. nel 1988, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nell’arco di 13 anni. In seguito, Paolo Gallo è passato al settore energetico occupandosi della realizzazione di progetti in Italia, Brasile e India. Su sua iniziativa, sono state accentrare le attività del Gruppo Fiat della generazione elettrica, creando Fiat Energia, di cui è stato AD fino al 2002. Nello stesso anno è passato nel settore dell’energia nel Gruppo Edison, prima come Direttore Strategie e Innovazione e poi come AD e DG di Edipower fino al 2011.



Paolo Gallo: le altre esperienze professionali nel settore dell’energia

Dal 2011 al 2014, Paolo Gallo è entrato a far parte di Acea S.p.A., assumendo il ruolo di DG e poi di AD, prima di passare alla guida di Grandi Stazioni, di cui guiderà la privatizzazione. Successivamente, dal 2016 inizia il suo percorso in Italgas. Nel 2020, è stato anche nominato Presidente di Gas Distributors for Sustainability, organismo che unisce le maggiori realtà della distribuzione di gas in Europa, e riconfermato nel 2021. Oltre alle sue attività manageriali, Paolo Gallo ha operato anche in ambito accademico e formativo. Dal 1992 al 1993, è stato Direttore del programma MBA presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino, presso cui ha tenuto il corso di “Valutazioni economico-finanziarie di Investimenti Industriali”. Dal 2018 al 2020, ha collaborato con LUISS Business School in qualità di Professore dei corsi di Re-engineering Operational Processes (Master Digital Ecosystem) e di Energy Management (Master Energy Industry).